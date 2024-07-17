Тарифы в Украине — в Раде раскритиковали планы Минэнерго, которые подорвут экономику

Работник сферы энергетики. Фото: Ukrenergo

В Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития ждут объяснений от главы Министерства энергетики Германа Галущенко из-за намерений сделать единым тариф на распределение электроэнергии. В итоге такое решение вынудит промышленность платить дважды.

Об этом говорится на сайте Комитета по экономразвитию.

Читайте также:

Планы по тарифам на распределение электроэнергии

Так, в Комитете ВР, кроме министра энергетики Германа, ожидают также главу Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка для объяснения оснований запланированной унификации тарифа на распределение электроэнергии.

Как говорится в письме в адрес глав Минэнерго и НКРЭКУ, соответствующая унификация грозит негативными последствиями для промышленности и для экономики страны в целом. Это, в частности, может привести к потере рабочих мест и снижению объемов производства.

В Комитете пришли к выводу, что планы НКРЭКУ по отказу от распределения на классы приведут к тому, что промышленность будет вынуждена производить оплату дважды — за собственную и общую инфраструктуру.

"Отмена распределения на классы потребителей электрической энергии повлечет за собой значительный рост затрат в отрасли и сделает производство нерентабельным. Это приведет к снижению объемов производства, потере рабочих мест, снижению экспортного потенциала, падению поступлений в бюджет и невозможности дальнейшей помощи силам обороны Украины", — добавили в комитете.

Ранее Нацкомиссия по госрегулированию в секторе энергетики и коммунуслуг заявила о намерениях ввести унифицированный тариф на распределение электроэнергии.

Сейчас тариф разбит на:

тариф для потребителей с первым классом напряжения (для крупной индустрии);

со вторым классом напряжения — для остальных потребителей.

Отмену такой градации и введение единого тарифа для обеих групп потребителей подверг критике ранее бизнес.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее об угрозах введения в Украине единого тарифа на распределение электрической энергии вместо действующей градации по классам напряжения сообщили в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine). Там отметили, что это чревато крайне негативными последствиями для экономики. В итоге тариф на распределение для промышленности может возрасти в пять раз.

Также сообщалось, что Верховная Рада рассматривает вопрос о возможном поднятии тарифов на газ этой осенью. Также могут повысить цены на электроэнергию до семи гривен.