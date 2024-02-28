Скільки грошей виділяє Україна на потреби нардепів

Народні депутати України у Верховній Раді. Фото: Телеграф

Україна витрачає близько 1,6 млн гривень на рік на одного депутата Верховної Ради. Це включає витрати на проїзд народного обранця у розмірі 90 тисяч гривень на рік, а також оренду житла, на яку йде понад 237 тисяч гривень.

Про це йдеться в постанові Верховної Ради про бюджет на 2024 рік.

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У документі зазначено, що на оплату проїзду нардепам виділяють по 7,5 тис. гривень щомісяця. Також члени парламенту отримують майже 19,5 тисяч грн на місяць на нарахування на оплату праці помічників-консультантів, що становить 233,4 тисячі гривень на рік.

На оренду житла бюджет виділяє народному обранцю майже 238 тисяч гривень на рік. Однак понад мільйон гривень на рік члени парламенту отримують на Фонд для оплати праці помічників-консультантів, що становить 88,4 тисячі гривень на місяць.

Джерело: rada.gov.ua

Крім того, на відрядження помічників-консультантів у виборчі округи з бюджету України виділяється 8 000 гривень на рік. Також по 167 гривень на місяць виділяється на оплату утримання приміщень у виборчих округах.

Варто зазначити, що станом на 25 лютого 2024 року у Верховній Раді зареєстрований 401 народний депутат.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у січні 2024 року закінчився термін подання декларацій держслужбовцями та нардепами за 2022 рік. Оскільки статки посадовців стали обговорювати як в ЗМІ, так і в кулуарах, ми проаналізували декларації та дохід народних обранців, який вони та члени їхніх сімей отримали за 2022 рік, та з'ясували, хто з них більше заплатив податків до бюджету.

Ми також повідомляли про те, що у Верховній Раді є народні депутати, які володіють земельними ділянками площею як невеликі міста. Інформацію про статки вони внесли у декларації.