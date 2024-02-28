Сколько денег выделяет Украина на нужды нардепов

Народные депутаты Украины в Верховной Раде Фото: Телеграф

Украина тратит около 1,6 млн гривен в год на одного депутата Верховной Рады. Это включает расходы на проезд народного избранника в размере 90 тысяч гривен в год, а также аренду жилья, на которую уходит более 237 тысяч гривен.

Об этом говорится в постановлении Верховной Рады о бюджете на 2024 год.

Читайте также:

На какие нужды депутатов идут деньги из бюджета Украины

В документе говорится, что на оплату проезда нардепам выделяют по 7,5 тыс. гривен ежемесячно. Также члены парламента получают почти 19,5 тысячи гривен в месяц на начисление на оплату труда помощников-консультантов, что составляет 233,4 тысячи гривен в год.

На аренду жилья бюджет выделяет народному избраннику почти 238 тысяч гривен в год. Однако более миллиона гривен в год члены парламента получают на Фонд для оплаты труда помощников-консультантов, что составляет 88,4 тысячи гривен в месяц.

Источник: rada.gov.ua

Кроме того, на командировку помощников-консультантов в избирательные округа из бюджета Украины выделяется 8 000 гривен в год. Также по 167 гривен в месяц выделяется на оплату содержания помещений в избирательных округах.

Следует отметить, что по состоянию на 25 февраля 2024 года в Верховной Раде зарегистрирован 401 народный депутат.

Что еще нужно знать

Напомним, что в январе 2024 года истек срок подачи деклараций госслужащими и нардепами за 2022 год. Поскольку состояние должностных лиц стали обсуждать как в СМИ, так и в кулуарах, мы проанализировали декларации и доход народных избранников, который они и члены их семей получили за 2022 год, и выяснили, кто из них больше заплатил налогов в бюджет.

Мы также сообщали о том, что в Верховной Раде есть народные депутаты, владеющие земельными участками площадью как небольшие города. Информацию о состоянии они внесли в декларации.