Скільки грошей задонатили на ЗСУ підприємці за два роки війни

Гроші в руках. Фото: УНІАН

За два роки повномасштабної війни українські підприємці показали високий рівень відповідальності та соціальної активності, задонативши на потреби Збройних сил України значні суми. Найбільші внески зробили три українських бізнесмени.

Про це повідомляє NV Бізнес.

Скільки задонатили на ЗСУ найбільші українські компанії

Видання NV Бізнес проаналізувало внесок 52 найбільших компаній України в допомогу країні протягом великої війни з Росією. Серед них найбільше донатів на допомогу ЗСУ та гуманітарні потреби виділили Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Петро Порошенко. А саме:

перше місце — компанія SCM Ріната Ахметова — сумарно це 7,6 млрд грн;

на другому місці — бізнес та фонди Віктора Пінчука з 5,77 млрд грн;

третє місце — Фонд Петра Порошенка, який виділив 4 млрд грн.

Серед інших компаній, що надали допомогу, були Нова Пошта (2,75 млрд грн), агрокомпанія Kernel (2,038 млрд грн) та мережа магазинів Епіцентр (2 млрд грн). Загалом, компанії, які відповіли на запити NV Бізнес, виділили на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі близько 48 млрд грн.

Донати на ЗСУ та гуманітарні потреби. Джерело: NV Бізнес

NV Бізнес надіслав запити приблизно 80 найбільшим компаніям України з 15 галузей щодо обсягів фінансування для ЗСУ та гуманітарних потреб з часу повномасштабного вторгнення. З відповідями виступили 52 компанії, серед яких Intellias — 84 млн грн, Юрія-Фарм — 83 млн грн, Lifecell — 81 млн грн, БРСМ — 64 млн грн, Подорожник — 35 млн грн, KLO — 30 млн грн. Деякі компанії відмовились надавати інформацію через ризики обстрілів своїх об'єктів російськими військами.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні збільшується благодійна діяльність серед громадян. За два роки повномасштабної війни, українці стали більше донатити на потреби Збройних Сил України.

Ми також повідомляли про те, що кількість людей, які вносять пожертви на ЗСУ, за 2023 рік збільшилася майже вдвічі. А загальна сума донатів цього року втричі більша, ніж торік.