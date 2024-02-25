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Деньги на ВСУ — сколько средств задонатил бизнес Украины на нужды армии

25 февраля 2024 11:41
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Сколько денег задонатили на ВСУ предприниматели за два года войны
Деньги в руках. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

За два года полномасштабной войны украинские предприниматели показали высокий уровень ответственности и социальной активности, наметив на потребности Вооруженных сил Украины значительные суммы. Наибольшие взносы внесли три украинских бизнесмена.

Об этом сообщает NV Бизнес.

Сколько задонатили на ВСУ крупнейшие украинские компании

Издание NV Бизнес проанализировало вклад 52 крупнейших компаний Украины в помощь стране в течение Великой войны с Россией. Среди них больше всего донатов на помощь ВСУ и гуманитарные нужды выделили Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко. А именно:

  • Первое место — компания SCM Рината Ахметова — суммарно это 7,6 млрд грн.
  • На втором месте — бизнес и фонды Виктора Пинчука с 5,77 млрд грн.
  • Третье место — Фонд Петра Порошенко, который выделил 4 млрд грн.

Среди других компаний, оказавших помощь, были Новая Почта (2,75 млрд грн), агрокомпания Kernel (2,038 млрд грн) и сеть магазинов "Эпицентр" (2 млрд грн). В целом компании, ответившие на запросы NV Бизнес, отделили на нужды ВСУ и гуманитарные цели около 48 млрд грн.

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Донаты на ВСУ и гуманитарные нужды. Источник: NV Бизнес

NV Бизнес направил запросы примерно 80 крупнейшим компаниям Украины из 15 отраслей относительно объемов финансирования для ВСУ и гуманитарных нужд со времени полномасштабного вторжения. С ответами выступили 52 компании, среди которых Intellias — 84 млн грн, Юрия-Фарм – 83 млн грн, Lifecell — 81 млн грн, БРСМ — 64 млн грн, Подорожник — 35 млн грн, KLO — 30 млн грн. Некоторые компании отказались предоставлять информацию из-за рисков обстрелов своих объектов российскими войсками.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине растет благотворительная деятельность среди граждан. За два года полномасштабной войны украинцы стали больше донатить на нужды Вооруженных Сил Украины.

Мы также сообщали о том, что количество людей, вносящих пожертвования на ВСУ, за 2023 год увеличилось почти вдвое. А общая сумма донатов в этом году втрое больше, чем в прошлом.

ВСУ
деньги
благотворительность
бизнес
предприниматели
донат
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