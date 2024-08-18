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Грошова допомога — які виплати можуть отримати особи з інвалідністю у 2024 році

18 серпня 2024 13:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Соцвиплати особам з інвалідністю в Україні — яку допомогу надає держава в 2024 році
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні кожна людина з інвалідністю має право на соціальні виплати та пільги, які визначаються на основі групи інвалідності, присвоєної їй. Обсяг виплат та перелік пільг безпосередньо залежать від того, до якої групи належить конкретна особа.

Про те, яку допомогу отримують особи з інвалідністю в Україні у 2024 році, йдеться в матеріалі Фактів ICTV.

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Які пенсії отримують особи з інвалідністю

Пенсійні виплати особам з інвалідністю в Україні забезпечують важливу фінансову підтримку для тих, хто не може працювати через здоров'я. У 2024 році розмір такої допомоги залежить від групи інвалідності:

  • особи І групи та страховим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, отримують 100% розміру пенсії за віком;
  • особи II групи та страховим стажем від 1 до 14 років — 90% пенсії за віком;
  • особи III групи та страховим стажем від 1 до 14 років — 50% пенсії за віком.

Розмір пенсійних виплат для осіб з інвалідністю визначається індивідуально, з урахуванням їхнього трудового стажу та заробітку. 

Мінімальний розмір пенсійних виплат людям з інвалідністю у 2024 році розрахували наступним чином:

  • для I групи  — 2 760 грн;
  • для осіб, які не працюють та мають II-III групи — 2 520 грн;
  • для осіб, які працюють та мають II-III групи — 2 093 грн.

Пенсія по інвалідності призначається у випадку, коли інвалідність викликала повну або часткову втрату працездатності, при умові наявності страхового стажу.

Грошова допомога особам з інвалідністю 

У 2024 році особам з інвалідністю передбачена державна соціальна допомога.

Розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю становить:

  • особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд — 8 044,7 грн;
  • особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд — 4 722 грн;
  • особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 2 361 грн;
  • одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд — 3 659,55 грн;
  • особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 2 361 грн;
  • одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд — 3 187,35 грн;
  • на дітей з інвалідністю до 18 років — 2 361 грн;
  • на дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд — 2 934,2 грн;
  • на дітей з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд — 6 778,7 грн;
  • на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд — 3 250,7 грн;
  • на дітей з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд — 8 044,7 грн;
  • на дітей з інвалідністю до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою — 2 479,05 грн;
  • на дітей з інвалідністю до 6 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою з надбавкою на догляд — 3 760,55 грн;
  • на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років із надбавкою на догляд — 7 605,05 грн;
  • на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд — 4 077,05 грн;
  • на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років із надбавкою на догляд — 8 871,05 грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українські захисники, звільнені зі служби, мають право на одноразову грошову допомогу у разі інвалідності або часткової втрати працездатності. Ці виплати покликані підтримати їх у складних життєвих обставинах.

Ми також писали, що в Україні діють програми разової грошової допомоги для підтримки ветеранів, жертв нацистських переслідувань та громадян з особливими заслугами. У 2024 році, як і раніше, планується виплата цієї допомоги до Дня Незалежності України.

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