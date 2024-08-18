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Денежная помощь — какие выплаты могут получить лица с инвалидностью в 2024 году

18 августа 2024 13:00
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Соцвыплаты лицам с инвалидностью в Украине — какую помощь оказывает государство в 2024 году
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине каждый человек с инвалидностью имеет право на социальные выплаты и льготы, которые определяются на основе присвоенной ему группы инвалидности. Объем выплат и перечень льгот напрямую зависит от того, к какой группе принадлежит конкретное лицо.

О том, какую помощь получают лица с инвалидностью в Украине в 2024 году, говорится в материале Фактов ICTV.

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Какие пенсии получают лица с инвалидностью

Пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в Украине обеспечивают важную финансовую поддержку для тех, кто не может работать из-за здоровья. В 2024 году размер такой помощи зависит от группы инвалидности:

  • лица I группы и страховым стажем от 1 до 10 лет в зависимости от возраста определения инвалидности получают 100% размера пенсии по возрасту;
  • лица II группы и страховым стажем от 1 до 14 лет — 90% пенсии по возрасту;
  • лица III группы и страховым стажем от 1 до 14 лет — 50% пенсии по возрасту.

Размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью определяется индивидуально, с учетом их трудового стажа и заработка.

Минимальный размер пенсионных выплат людям с инвалидностью в 2024 году рассчитали следующим образом:

  • для I группы — 2 760 грн;
  • для лиц, не работающих и имеющих II-III группы — 2 520 грн;
  • для лиц, работающих и имеющих II-III группы — 2 093 грн.

Пенсия по инвалидности назначается в случае, когда инвалидность вызвала полную или частичную потерю трудоспособности при условии наличия страхового стажа.

Денежная помощь лицам с инвалидностью

В 2024 году лицам с инвалидностью предусмотрена государственная социальная помощь.

Размер пособия лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью составляет:

  • лицам с инвалидностью с детства I группы подгруппы А с надбавкой по уходу — 8 044,7 грн;
  • лицам с инвалидностью с детства I группы подгруппы Б с надбавкой по уходу — 4 722 грн;
  • лицам с инвалидностью с детства ІІ группы — 2 361 грн;
  • одиноким лицам с инвалидностью с детства II группы, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) нуждаются в постоянном постороннем уходе с надбавкой на уход — 3 659,55 грн;
  • лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы — 2 361 грн;
  • одиноким лицам с инвалидностью с детства III группы, которые по заключению МСЭК нуждаются в постоянном постороннем уходе с надбавкой на уход — 3 187,35 грн;
  • на детей с инвалидностью до 18 лет — 2 361 грн;
  • на детей с инвалидностью до 6 лет с надбавкой по уходу — 2 934,2 грн;
  • на детей с инвалидностью подгруппы А до 6 лет с надбавкой по уходу — 6 778,7 грн;
  • на детей с инвалидностью от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу — 3 250,7 грн;
  • на детей с инвалидностью подгруппы А от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу — 8 044,7 грн;
  • детей с инвалидностью до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой — 2 479,05 грн;
  • детей с инвалидностью до 6 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой с надбавкой по уходу — 3 760,55 грн;
  • детей с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой до 6 лет с надбавкой по уходу — 7 605,05 грн;
  • детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу — 4 077,05 грн;
  • детей с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу — 8 871,05 грн.

Что еще нужно знать

Напомним, украинские защитники, уволенные со службы, имеют право на единовременную денежную помощь в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности. Эти выплаты призваны поддержать его в сложных жизненных обстоятельствах.

Мы также писали, что в Украине действуют программы разовой денежной помощи по поддержке ветеранов, жертв нацистских преследований и граждан с особыми заслугами. В 2024 году по-прежнему планируется выплата этого пособия ко Дню Независимости Украины.

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13:34 В Донецкой области раздались взрывы — из-за вражеской атаки пострадали пожилые женщины

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