Грошова допомога для прийомних сімей, ДБСТ, опікунів та усиновлювачів — як взяти участь у програмі

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) та деякі опікуни можуть отримати фінансову допомогу від благодійної організації "СОС Дитячі Містечка". Йдеться про виплати у сумі 10,8 тис. гривень на одну дитину.

Про це йдеться на сайті організації "СОС Дитячі Містечка".

Як та де можна взяти участь у програмі

У повідомленні сказано, що загальна сума виплати становить 10 800 гривень на одну дитину. Кошти виплачуються трьома платежами протягом 3 календарних місяців.

Виплати можуть отримати:

прийомні сім’ї;

дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ);

опікуни (піклувальники), до сімей яких протягом 2024 року були влаштовані діти віком до 18 років.

Грошову благодійну допомогу від "СОС Дитячі Містечка" можна отримати у наступних областях України:

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Львівській;

Київській;

Чернігівській;

Чернівецькій;

Полтавській;

Харківській;

Миколаївській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Херсонській;

Сумській;

Одеській області.

Для участі у програмі заявники мають подати заявку за посиланням.

Також грошову допомогу можуть отримати сім’ї, що усиновили дитину або дітей в Україні у період з 1 вересня 2023 року до 31 грудня 2024 року.

У програмі беруть участь заявники, які:

усиновили дитину (дітей) з інвалідністю;

усиновили двох і більше дітей;

є внутрішньо переміщеними особами;

усиновили дитину віком старше 5 років (на момент усиновлення).

Розмір грошової допомоги становить 10 800 гривень у випадку усиновлення однієї дитини та 14 400 гривень — у випадку усиновлення однієї дитини з інвалідністю. Кошти виплачуються заявнику одним платежем.

Для участі у програмі заявники мають подати заявку за посиланням.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті організації.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні держава продовжує виплачувати соціальну допомогу батькам новонароджених малят навіть під час війни. У 2024 році можна розраховувати на 41,28 тис. гривень, однак суму обіцяють за можливості підвищити.

Ми також повідомляли, що з 1 січня 2024 року ціна "пакунка малюка" зросла до 7 689 гривень. Зміни пов'язані з тим, що прожитковий мінімум для дітей у віці до шести років відтепер становить 2 563 гривні.