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Грошова допомога на дітей — хто може отримати понад 10 тис. гривень

22 лютого 2024 16:41
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Грошова допомога для прийомних сімей, ДБСТ, опікунів та усиновлювачів — як взяти участь у програмі
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) та деякі опікуни можуть отримати фінансову допомогу від благодійної організації "СОС Дитячі Містечка". Йдеться про виплати у сумі 10,8 тис. гривень на одну дитину.

Про це йдеться на сайті організації "СОС Дитячі Містечка".

Як та де можна взяти участь у програмі

У повідомленні сказано, що загальна сума виплати становить 10 800 гривень на одну дитину. Кошти виплачуються трьома платежами протягом 3 календарних місяців.

Виплати можуть отримати:

  • прийомні сім’ї; 
  • дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ);
  • опікуни (піклувальники), до сімей яких протягом 2024 року були влаштовані діти віком до 18 років.

Грошову благодійну допомогу від "СОС Дитячі Містечка" можна отримати у наступних областях України: 

  • Закарпатській; 
  • Івано-Франківській; 
  • Львівській;
  • Київській; 
  • Чернігівській; 
  • Чернівецькій; 
  • Полтавській; 
  • Харківській; 
  • Миколаївській; 
  • Дніпропетровській; 
  • Запорізькій; 
  • Херсонській; 
  • Сумській;
  • Одеській області.

Для участі у програмі заявники мають подати заявку за посиланням.

Також грошову допомогу можуть отримати сім’ї, що усиновили дитину або дітей в Україні у період з 1 вересня 2023 року до 31 грудня 2024 року.

У програмі беруть участь заявники, які:

  • усиновили дитину (дітей) з інвалідністю;
  • усиновили двох і більше дітей;
  • є внутрішньо переміщеними особами;
  • усиновили дитину віком старше 5 років (на момент усиновлення).

Розмір грошової допомоги становить 10 800 гривень у випадку усиновлення однієї дитини та 14 400 гривень — у випадку усиновлення однієї дитини з інвалідністю. Кошти виплачуються заявнику одним платежем.

Для участі у програмі заявники мають подати заявку за посиланням.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті організації.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні держава продовжує виплачувати соціальну допомогу батькам новонароджених малят навіть під час війни. У 2024 році можна розраховувати на 41,28 тис. гривень, однак суму обіцяють за можливості підвищити.

Ми також повідомляли, що з 1 січня 2024 року ціна "пакунка малюка" зросла до 7 689 гривень. Зміни пов'язані з тим, що прожитковий мінімум для дітей у віці до шести років відтепер становить 2 563 гривні.

виплати
діти
фінансова допомога
гроші
Мінреінтеграції

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