Грошова допомога для прийомних сімей, ДБСТ, опікунів та усиновлювачів — як взяти участь у програмі

Грошова допомога на дітей — хто може отримати понад 10 тис. гривень
В Україні прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) та деякі опікуни можуть отримати фінансову допомогу від благодійної організації "СОС Дитячі Містечка". Йдеться про виплати у сумі 10,8 тис. гривень на одну дитину.
Про це йдеться на сайті організації "СОС Дитячі Містечка".
Як та де можна взяти участь у програмі
У повідомленні сказано, що загальна сума виплати становить 10 800 гривень на одну дитину. Кошти виплачуються трьома платежами протягом 3 календарних місяців.
Виплати можуть отримати:
- прийомні сім’ї;
- дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ);
- опікуни (піклувальники), до сімей яких протягом 2024 року були влаштовані діти віком до 18 років.
Грошову благодійну допомогу від "СОС Дитячі Містечка" можна отримати у наступних областях України:
- Закарпатській;
- Івано-Франківській;
- Львівській;
- Київській;
- Чернігівській;
- Чернівецькій;
- Полтавській;
- Харківській;
- Миколаївській;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Херсонській;
- Сумській;
- Одеській області.
Для участі у програмі заявники мають подати заявку за посиланням.
Також грошову допомогу можуть отримати сім’ї, що усиновили дитину або дітей в Україні у період з 1 вересня 2023 року до 31 грудня 2024 року.
У програмі беруть участь заявники, які:
- усиновили дитину (дітей) з інвалідністю;
- усиновили двох і більше дітей;
- є внутрішньо переміщеними особами;
- усиновили дитину віком старше 5 років (на момент усиновлення).
Розмір грошової допомоги становить 10 800 гривень у випадку усиновлення однієї дитини та 14 400 гривень — у випадку усиновлення однієї дитини з інвалідністю. Кошти виплачуються заявнику одним платежем.
Для участі у програмі заявники мають подати заявку за посиланням.
Детальнішу інформацію можна отримати на сайті організації.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що в Україні держава продовжує виплачувати соціальну допомогу батькам новонароджених малят навіть під час війни. У 2024 році можна розраховувати на 41,28 тис. гривень, однак суму обіцяють за можливості підвищити.
Ми також повідомляли, що з 1 січня 2024 року ціна "пакунка малюка" зросла до 7 689 гривень. Зміни пов'язані з тим, що прожитковий мінімум для дітей у віці до шести років відтепер становить 2 563 гривні.
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