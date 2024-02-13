Державна допомога на дітей — як українцям отримати 41 тис. гривень

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні держава продовжує виплачувати соціальну допомогу батькам новонароджених малят навіть під час війни. У 2024 році можна розраховувати на 41,28 тис. гривень, однак суму обіцяють за можливості підвищити.

Про те, які зараз виплати, розповіли в одному з Департаментів соцзахисту населення.

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Виплати за новонароджених дітей

Як зазначають працівники соціальної сфери, розмір грошової допомоги не прив'язаний до прожиткового мінімуму, який цьогоріч зріс. Суму виплат можуть змінити виключно у випадку, якщо уряд ухвалить рішення про відповідне підвищення.

Зараз молодим батькам надається фінансова підтримка від держави у вищевказаному розмірі незалежно від того, народилась в родині перша дитина, друга чи третя.

Таку суму виплачують частинами: спочатку одноразово одразу після народження дитини у розмірі 10,32 тис. гривень, а надалі — залишок розподіляють рівномірно на три роки. Тобто щомісяця можна розраховувати на додаткові 860 гривень на одну дитину.

Для оформлення допомоги онлайн потрібно:

зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті е-послуг Міністерства соціальної політики;

заповнити онлайн-форму на отримання послуги та накласти е-підпис;

заповнити заяву, яка автоматично відправиться до органів соцзахисту;

можна скористатися комплексною послугою "єМалятко" на порталі ''Дія''.

Плани підвищити допомогу на дітей

За словами представника Департаменту соцзахисту населення, раніше в уряді планували переглянути розмір допомоги на новонароджену дитину. До війни напрацювали з цього приводу новий проєкт закону. Він передбачав, що молоді батьки почнуть отримувати 50 тис. гривень на одну дитину.

З 2023 року мали намір ввести обов’язкову індексацію грошової допомоги на народження дитини, проте через війну це питання не зрушило з місця.

Є й інші ініціативи щодо виплат на новонароджених дітей. Так, у провладній партії "Слуга народу" підготували альтернативний проєкт закону. Відповідно до нього, в країні запровадять нові підходи у надання допомоги:

за первістків — 50 тис. гривень;

за другу дитину — вже 100 тис. гривень.

за третю дитину — 150 тис. гривень.

Повернутися до планів підвищення розміру допомоги на новонароджених дітей обіцяють, тільки-но з'явиться така можливість.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 березня 2024 року частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) втратить право на виплати державної допомоги. Однак парламентарії запропонували продовжити виплату держдопомоги переселенцям до скасування воєнного стану в країні.

Також ми розповідали, що у Києві будуть виплачувати одноразову грошову допомогу мобілізованим. Йдеться про 30 тисяч гривень, їх можуть отримати ті громадяни, які мобілізувалися після 1 грудня 2023 року. Одноразова виплата спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.