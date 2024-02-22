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Денежная помощь на детей — кто может получить более 10 тыс. гривен

22 февраля 2024 16:41
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Денежная помощь для приемных семей, ДБСТ, опекунов и усыновителей — как принять участие в программе
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине приемные семьи, детские дома семейного типа (ДБСТ) и некоторые опекуны могут получить финансовую помощь от благотворительной организации "СОС Дитячі Містечка". Речь идет о выплатах в сумме 10,8 тыс. гривен на одного ребенка.

Об этом говорится на сайте организации "СОС Дитячі Містечка".

Как и где можно принять участие в программе

В сообщении говорится, что общая сумма выплаты составляет 10 800 гривен на одного ребенка. Средства выплачиваются тремя платежами в течение 3 календарных месяцев.

Выплаты могут получить:

  • приемные семьи;
  • детские дома семейного типа (ДБСТ);
  • опекуны (попечители), в семьи которых в течение 2024 года были устроены дети в возрасте до 18 лет.

Денежную благотворительную помощь от "СОС Дитячі Містечка" можно получить в следующих областях Украины:

  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковский;
  • Львовской;
  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Черновицкой;
  • Полтавской;
  • Харьковской;
  • Николаевской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожский;
  • Херсонской;
  • Сумской;
  • Одесская область.

Для участия в программе заявители должны подать заявку по ссылке.

Также денежную помощь могут получить семьи, усыновившие ребенка или детей в Украине в период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

В программе принимают участие заявители, которые:

  • усыновили ребенка (детей) с инвалидностью;
  • усыновили двоих и более детей;
  • являются внутриперемещенными лицами;
  • усыновили ребенка старше 5 лет (на момент усыновления).

Размер денежной помощи составляет 10 800 гривен в случае усыновления одного ребенка и 14 400 гривен — в случае усыновления одного ребенка с инвалидностью. Средства выплачиваются заявителю одним платежом.

Для участия в программе заявители должны подать заявку по ссылке.

Более подробную информацию можно получить на сайте организации.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине государство продолжает выплачивать социальную помощь родителям новорожденных малышей даже во время войны. В 2024 году можно рассчитывать на 41,28 тыс. гривен, однако сумму обещают по возможности повысить.

Мы также сообщали, что с 1 января 2024 года цена "пакунку малюка" выросла до 7 689 гривен. Изменения связаны с тем, что прожиточный минимум для детей в возрасте до шести лет теперь составляет 2 563 гривны.

выплаты
дети
финансовая помощь
деньги
Минреинтеграции

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