Денежная помощь для приемных семей, ДБСТ, опекунов и усыновителей — как принять участие в программе

Денежная помощь на детей — кто может получить более 10 тыс. гривен
В Украине приемные семьи, детские дома семейного типа (ДБСТ) и некоторые опекуны могут получить финансовую помощь от благотворительной организации "СОС Дитячі Містечка". Речь идет о выплатах в сумме 10,8 тыс. гривен на одного ребенка.
Об этом говорится на сайте организации "СОС Дитячі Містечка".
Как и где можно принять участие в программе
В сообщении говорится, что общая сумма выплаты составляет 10 800 гривен на одного ребенка. Средства выплачиваются тремя платежами в течение 3 календарных месяцев.
Выплаты могут получить:
- приемные семьи;
- детские дома семейного типа (ДБСТ);
- опекуны (попечители), в семьи которых в течение 2024 года были устроены дети в возрасте до 18 лет.
Денежную благотворительную помощь от "СОС Дитячі Містечка" можно получить в следующих областях Украины:
- Закарпатской;
- Ивано-Франковский;
- Львовской;
- Киевской;
- Черниговской;
- Черновицкой;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Николаевской;
- Днепропетровской;
- Запорожский;
- Херсонской;
- Сумской;
- Одесская область.
Для участия в программе заявители должны подать заявку по ссылке.
Также денежную помощь могут получить семьи, усыновившие ребенка или детей в Украине в период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года.
В программе принимают участие заявители, которые:
- усыновили ребенка (детей) с инвалидностью;
- усыновили двоих и более детей;
- являются внутриперемещенными лицами;
- усыновили ребенка старше 5 лет (на момент усыновления).
Размер денежной помощи составляет 10 800 гривен в случае усыновления одного ребенка и 14 400 гривен — в случае усыновления одного ребенка с инвалидностью. Средства выплачиваются заявителю одним платежом.
Для участия в программе заявители должны подать заявку по ссылке.
Более подробную информацию можно получить на сайте организации.
Что еще нужно знать
Напомним, что в Украине государство продолжает выплачивать социальную помощь родителям новорожденных малышей даже во время войны. В 2024 году можно рассчитывать на 41,28 тыс. гривен, однако сумму обещают по возможности повысить.
Мы также сообщали, что с 1 января 2024 года цена "пакунку малюка" выросла до 7 689 гривен. Изменения связаны с тем, что прожиточный минимум для детей в возрасте до шести лет теперь составляет 2 563 гривны.
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