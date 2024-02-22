Денежная помощь для приемных семей, ДБСТ, опекунов и усыновителей — как принять участие в программе

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине приемные семьи, детские дома семейного типа (ДБСТ) и некоторые опекуны могут получить финансовую помощь от благотворительной организации "СОС Дитячі Містечка". Речь идет о выплатах в сумме 10,8 тыс. гривен на одного ребенка.

Об этом говорится на сайте организации "СОС Дитячі Містечка".

Как и где можно принять участие в программе

В сообщении говорится, что общая сумма выплаты составляет 10 800 гривен на одного ребенка. Средства выплачиваются тремя платежами в течение 3 календарных месяцев.

Выплаты могут получить:

приемные семьи;

детские дома семейного типа (ДБСТ);

опекуны (попечители), в семьи которых в течение 2024 года были устроены дети в возрасте до 18 лет.

Денежную благотворительную помощь от "СОС Дитячі Містечка" можно получить в следующих областях Украины:

Закарпатской;

Ивано-Франковский;

Львовской;

Киевской;

Черниговской;

Черновицкой;

Полтавской;

Харьковской;

Николаевской;

Днепропетровской;

Запорожский;

Херсонской;

Сумской;

Одесская область.

Для участия в программе заявители должны подать заявку по ссылке.

Также денежную помощь могут получить семьи, усыновившие ребенка или детей в Украине в период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

В программе принимают участие заявители, которые:

усыновили ребенка (детей) с инвалидностью;

усыновили двоих и более детей;

являются внутриперемещенными лицами;

усыновили ребенка старше 5 лет (на момент усыновления).

Размер денежной помощи составляет 10 800 гривен в случае усыновления одного ребенка и 14 400 гривен — в случае усыновления одного ребенка с инвалидностью. Средства выплачиваются заявителю одним платежом.

Для участия в программе заявители должны подать заявку по ссылке.

Более подробную информацию можно получить на сайте организации.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине государство продолжает выплачивать социальную помощь родителям новорожденных малышей даже во время войны. В 2024 году можно рассчитывать на 41,28 тыс. гривен, однако сумму обещают по возможности повысить.

Мы также сообщали, что с 1 января 2024 года цена "пакунку малюка" выросла до 7 689 гривен. Изменения связаны с тем, что прожиточный минимум для детей в возрасте до шести лет теперь составляет 2 563 гривны.