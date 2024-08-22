Підвищення акцизів на пальне — як це вплине на ціну бензину в Україні

Автозаправна станція в Україні. Фото: УНІАН

В Україні підвищення акцизів на пальне набирає чинності з 1 вересня. Громадян хвилює, як це вплине на вартість бензину, дизеля та автогазу.

Про те, як зміняться ціни на пальне після підвищення акцизів, розповів директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн у коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

Які будуть ціни на пальне з 1 вересня

За його словами, після підвищення акцизів з 1 вересня вартість бензину та дизельного пального в Україні не зазнає суттєвих змін.

"Особисто я не впевнений, що ціна на дизель і бензин зросте. Останнім часом закупівельні ціні у світі впали, це створює можливості компенсувати в ціні підняття податку", — сказав Куюн.

Проте він також зазначив, що ціна на скраплений газ може трохи зрости, оскільки акциз на нього підвищується більш суттєво.

За словами експерта, ціна автогазу вже почала поступово підвищуватись в очікуванні зростання акцизу. Трейдери вже розпочали закупівлю великих обсягів газу напередодні цього підвищення.

"Але навіть попри підвищення ціни скраплений газ збереже свою ефективність відносно бензину", — додав Куюн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, народна депутатка Ніна Южаніна висловила стурбованість через плани підвищення цін на пальне. За її словами, вартість бензину збільшиться на 10 гривень за літр, дизельного палива — на 11 гривень, а скраплений газ для балонів подорожчає на 600 гривень.

Ми також писали, що в Україні зростуть ціни на продукти. Здорожчання відбудеться внаслідок зростання акцизів на пальне.