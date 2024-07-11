В Україні зростуть ціни на продукти — від чого це залежить

Ціни на продукти — як зміниться вартість через здорожчання пального
В Україні зростуть ціни на продукти. Здорожчання відбудеться внаслідок зростання акцизів на пальне.
Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в етері "Ми-Україна".
Детальніше про підвищення цін на продукти
Він пояснив, що додаткові навантаження на гектар — це собівартість здорожчання продукції. І все, що пов'язане з цінами на паливно-мастильні матеріали, завжди пересікається з додатковими витратами.
"Якщо ми говоримо про збільшення витрат на 1 га — на понад 5 євро з наступного року для кожного товаровиробника, який працює офіційно в Україні, то ми повинні розуміти, що це буде відображатись на складовій цін на продукції, і відповідно на полицях магазинів", — додав Марчук.
Що ще варто знати
Нагадаємо, ціни на продукти в червні зменшилися на 0,1% порівняно з минулим роком. Вартість деяких товарів суттєво впала.
Ми також писали, що в Україні спостерігається зниження цін на низку овочів нового врожаю у липні 2024 року. Тенденцію до зниження вартості фіксують протягом останнього місяця.
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