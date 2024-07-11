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Ціни на продукти — як зміниться вартість через здорожчання пального

11 липня 2024 13:10
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
В Україні зростуть ціни на продукти — від чого це залежить
Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні зростуть ціни на продукти. Здорожчання відбудеться внаслідок зростання акцизів на пальне.

Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в етері  "Ми-Україна".

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Він пояснив, що додаткові навантаження на гектар — це собівартість здорожчання продукції. І все, що пов'язане з цінами на паливно-мастильні матеріали, завжди пересікається з додатковими витратами. 

"Якщо ми говоримо про збільшення витрат на 1 га — на понад 5 євро з наступного року для кожного товаровиробника, який працює офіційно в Україні, то ми повинні розуміти, що це буде відображатись на складовій цін на продукції, і відповідно на полицях магазинів", — додав Марчук. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на продукти в червні зменшилися на 0,1% порівняно з минулим роком. Вартість деяких товарів суттєво впала.

Ми також писали, що в Україні спостерігається зниження цін на низку овочів нового врожаю у липні 2024 року. Тенденцію до зниження вартості фіксують протягом останнього місяця.

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