Повышение акцизов на топливо — как это повлияет на цену бензина в Украине

Автозаправочная станция в Украине. Фото: УНІАН

В Украине повышение акцизов на горючее вступает в силу с 1 сентября. Граждан волнует, как это повлияет на стоимость бензина, дизеля и автогаза.

Как изменятся цены на горючее после повышения акцизов, рассказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в комментарии РБК-Україна.

Читайте также:

Какие будут цены на топливо с 1 сентября

По его словам, после повышения акцизов с 1 сентября стоимость бензина и дизельного горючего в Украине не претерпевает существенных изменений.

"Лично я не уверен, что цена на дизель и бензин вырастет. В последнее время закупочные цены в мире упали, это создает возможности компенсировать в цене поднятие налога", — сказал Куюн.

Однако он также отметил, что цена на сжиженный газ может несколько возрасти, поскольку акциз на него повышается существенно.

По словам эксперта, цена автогаза уже начала постепенно повышаться в ожидании роста акциза. Трейдеры уже приступили к закупке больших объемов газа накануне этого повышения.

"Но даже несмотря на повышение цены сжиженный газ сохранит свою эффективность по отношению к бензину", — добавил Куюн.

Что еще нужно знать

Напомним, народный депутат Нина Южанина выразила обеспокоенность из-за планов повышения цен на топливо. По ее словам, стоимость бензина увеличится на 10 гривен за литр, дизельного топлива — на 11 гривен, а сжиженный газ для баллонов подорожает на 600 гривен.

Мы также писали, что в Украине вырастут цены на продукты. Подорожание произойдет в результате роста акцизов на горючее.