Ціни на деякі товари та продукти зросли в Україні — дані Держстату

Купівля продуктів на ринку. Фото: Новини.LIVE

Зростання споживчих цін в Україні за останній місяць сповільнилося до 0,4% з 0,7% у грудні, у річному вимірі інфляція знизилася до 4,7% із 5,1% за підсумками грудня. Ціни на продукти харчування у січні в Україні збільшилися в середньому на 3,5% у порівнянні з січнем минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

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Як змінилися ціни у січні 2024 року

Держстат наголошує, що ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,1%. Найбільше, аж на 16,8%, подорожчали овочі. На 4,5-0,7% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, масло, рибу та продукти з риби, макаронні вироби.

Водночас на 8,4% подешевшали яйця, на 3,6-0,6% знизились ціни на свинину, цукор, продукти переробки зернових, соняшникову олію, м’ясо птиці, сало та рис. Одяг також подешевшав на 5,6%, а взуття — на 5,5%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

Через здешевлення палива та мастил на 4,6% ціни на транспорт знизилися на 1,5% Водночас на 2,5% став дорожчим проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Як змінилися ціни у 2024 році. Інфографіка: Держстат

"Дані наведені без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Відбір міст здійснюється на державному рівні та є репрезентативним для кожного регіону країни. Спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) не проводиться в сільській місцевості", — підкреслили у Держстаті.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у лютому 2024 року ціни на продукти харчування в Україні можуть здорожчати. Особливо це стосується молочних продуктів, а також овочів та фруктів.

Ми також писали про те, що в Україні відбувається деяке підвищення вартості харчових продуктів у магазинах та супермаркетах. Зокрема сильно зросли ціни на фрукти.