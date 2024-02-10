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Как изменились цены в январе – стоимость каких продуктов и товаров выросла в 2024 году

10 февраля 2024 17:13
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Ирина Шпак
редактор
Цены на некоторые товары и продукты выросли в Украине — данные Госстата
Покупка продуктов на рынке. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Рост потребительских цен в Украине за последний месяц замедлился до 0,4% с 0,7% в декабре, в годовом исчислении инфляция снизилась до 4,7% с 5,1% по итогам декабря. Цены на продукты питания в январе в Украине выросли в среднем на 3,5% по сравнению с январем прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

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Как изменились цены в январе 2024 года

Госстат отмечает, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке выросли на 1,1%. Больше всего, на 16,8%, подорожали овощи. На 4,5-0,7% выросли цены на фрукты, говядину, молоко и молочные продукты, масло, рыбу и рыбные продукты, макаронные изделия.

На 8,4% подешевели яйца, на 3,6-0,6% снизились цены на свинину, сахар, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, мясо птицы, сало и рис. Одежда также подешевела на 5,6%, а обувь — на 5,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,1%.

Из-за удешевления топлива и смазочных масел на 4,6% цены на транспорт снизились на 1,5% В то же время на 2,5% стал дороже проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

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Как изменились цены в 2024 году Инфографика: Госстат

"Данные приведены без учета временно оккупированных Российской Федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся боевые действия. Отбор городов осуществляется на государственном уровне и является репрезентативным для каждого региона страны. Наблюдение за изменениями потребительских цен (тарифов) не проводится в сельской местности " , — подчеркнули в Госстате.

Что еще нужно знать

Напомним, что в феврале 2024 года цены на продукты питания в Украине могут подорожать. Особенно это касается молочных продуктов, овощей и фруктов.

Мы также писали, что в Украине происходит некоторое повышение стоимости пищевых продуктов в магазинах и супермаркетах. В частности, сильно выросли цены на фрукты.

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