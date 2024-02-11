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Як змінилися зарплати за січень в Україні — дослідження Work.ua

11 лютого 2024 17:53
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Як змінився ринок праці за січень — Work.ua розповів деталі
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ринок праці в Україні почав оживати. В країні продовжує зростати середня заробітна плата, а також збільшилась кількість резюме. 

Про це свідчать дані досліджень від порталу з пошуку роботи Work.ua.

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На скільки зросла середня зарплата в січні

Конкуренція за вакансії відчутно зросла після традиційного передноворічного падіння. Проте кількість пропозицій роботи на ринку нижча, ніж минулого місяця. Втім, за словами представників порталу, обидві тенденції є нормальними сезонними явищами.

У січні 2024 року середній показник зарплати в Україні складає 19 500 грн. Проте разом із винагородою зростають і вимоги до шукачів.

У яких регіонах збільшилась кількість вакансій

Упродовж минулого місяця роботодавці опублікували 91 021 вакансію. Це на 6% менше, ніж було в грудні 2023 року та на 7% менше за січень 2022 року. Тобто наразі за кількістю пропозицій роботи ринок праці відновився на 93%. Але, як і раніше, це відновлення відбувається нерівномірно.

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Кількість вакансій у січні 2024 року. Джерело: Work.ua

Як порівнювати з довоєнними показниками, найбільше зросла кількість вакансій у таких областях: Закарпатська (155%), Івано-Франківська (146%), Хмельницька (125%), Львівська (123%), Вінницька (120%), Рівненська (118%) та Чернівецька (116%).

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Області з найбільшою кількістю вакансій у січні та грудні. Джерело: Work.ua

Області-лідери за абсолютною кількістю пропозицій роботи незмінні: Київська (30 913 вакансій), Львівська (8 473), Дніпропетровська (8 452), Одеська (5 752) та Харківська (3 347). У цих областях зосереджено 63% від усіх вакансій.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні найвищу середню заробітну плату отримують у Києві (22,5 тис. грн). Водночас, з'являються вакансії зі значно вищими пропозиціями оплати праці в інших містах.

Ми також повідомляли про те, що у 2024 році на українському ринку праці найбільший попит спостерігатиметься на робітничі спеціальності в промисловості та будівництві. Через мобілізацію в країні стануть більш затребувані жінки.

зарплати
робота
гроші
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зарплатня
Work.ua

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