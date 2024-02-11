Как изменился рынок труда за январь — Work.ua рассказал детали

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок труда в Украине начал оживать. В стране продолжает расти средняя заработная плата, а также увеличилось количество резюме.

Об этом свидетельствуют данные исследований от портала по поиску работы Work.ua.

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На сколько выросла средняя зарплата в январе

Конкуренция за вакансии ощутимо возросла после традиционного предновогоднего падения. Однако количество предложений работы на рынке ниже, чем в прошлом месяце. Впрочем, по словам представителей портала, обе тенденции являются нормальными сезонными явлениями.

В январе 2024 средний показатель зарплаты в Украине составляет 19 500 грн. Однако вместе с вознаграждением растут и требования к искателям.

В каких регионах увеличилось количество вакансий

За прошедший месяц работодатели опубликовали 91 021 вакансию. Это на 6% меньше, чем было в декабре 2023 года и на 7% меньше января 2022 года. То есть по количеству предложений работы рынок труда восстановился на 93%. Но по-прежнему это восстановление происходит неравномерно.

Количество вакансий в январе 2024г. Источник: Work.ua

Как сравнивать с довоенными показателями, больше возросло количество вакансий в таких областях: Закарпатская (155%), Ивано-Франковская (146%), Хмельницкая (125%), Львовская (123%), Винницкая (120%), Ровенская (118%) и Черновицкой (116%).

Области с большим количеством вакансий в январе и декабре. Источник: Work.ua

Области-лидеры по абсолютному количеству предложений работы неизменны: Киевская (30 913 вакансий), Львовская (8 473), Днепропетровская (8 452), Одесская (5 752) и Харьковская (3 347). В этих областях сосредоточено 63% всех вакансий.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине высшую среднюю заработную плату получают в Киеве (22,5 тыс. грн). В то же время появляются вакансии со значительно более высокими предложениями оплаты труда в других городах.

Мы также сообщали, что в 2024 году на украинском рынке труда наибольший спрос будет наблюдаться на рабочие специальности в промышленности и строительстве. Из-за мобилизации в стране станут более востребованы женщины.