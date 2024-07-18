Як відмова від розділу тарифу на розподіл за класами напруги вплине на економіку України — пояснення від НКРЕКП

Ремонтні роботи на електромережі. Фото: УНІАН

Голова Національної комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП), Валерій Тарасюк заявив, що відмова від розділу тарифів на розподіл за класами напруги є шкідливим і небезпечним рішенням для України. Він зазначив, що під час обговорення відповідного проєкту постанови не було жодних аргументів на підтримку цього рішення.

Про це Тарасюк повідомив під час відкритого засідання НКРЕКП у середу, 17 липня.

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Він додав, що теоретично такі аргументи існують: об’єднання тарифу принесе вигоду малому бізнесу, а також збільшило б доходи державних компаній "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

"Всі ці плюси є, але вони не витримують критики контраргументами, які за ці дні ми проаналізували та почули. Більше того, я для себе зробив висновок, що таке рішення було б не просто неправильним — воно шкідливе і небезпечне для держави. Саме тому я для себе прийняв рішення не голосувати про початок процедури, про що я відповідно проінформую Ставку", — пояснив голова НКРЕКП.

Тарасюк також доручив розробити нормативно-правові акти для переходу на три класи напруги, як це передбачено європейською директивою, якої Україна має дотримуватися.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) завили, що запровадження в Україні єдиного тарифу на розподіл електричної енергії замість чинної градації за класами напруги загрожує вкрай негативними наслідками для економіки. У підсумку тариф на розподіл для промисловості може зрости уп'ятеро.

Ми також писали, що нещодавно Україна оновила Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), де йшлося про можливість підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зараз з'явилися деякі деталі щодо цієї вимоги.