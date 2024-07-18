Как отказ от раздела тарифа на распределение по классам напряжения окажет влияние на экономику Украины — объяснение от НКРЭКУ

Единый тариф на распределение электроэнергии может навредить Украине — кому это выгодно
Глава Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что отказ от раздела тарифов на распределение по классам напряжения является вредным и опасным решением для Украины. Он отметил, что при обсуждении соответствующего проекта постановления не было никаких аргументов в поддержку этого решения.
Об этом Тарасюк сообщил во время открытого заседания НКРЭКУ в среду, 17 июля.
Подробнее о едином тарифе
Он добавил, что теоретически такие аргументы существуют: объединение тарифа принесет выгоду малому бизнесу, а также увеличило бы доходы государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".
"Все эти плюсы есть, но они не выдерживают критики контраргументами, которые за эти дни мы проанализировали и услышали. Более того, я для себя заключил, что такое решение было бы не просто неправильным — оно вредно и опасно для государства. Именно поэтому я для себя принял решение не голосовать о начале процедуры, о чем я соответственно проинформирую Ставку", — пояснил глава НКРЭКУ.
Тарасюк также поручил разработать нормативно-правовые акты для перехода на три класса напряжения, как это предусмотрено европейской директивой, которую Украина должна соблюдать.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) заявили, что введение в Украине единого тарифа на распределение электрической энергии вместо действующей градации по классам напряжения чревато крайне негативными последствиями для экономики. В итоге тариф на распределение для промышленности может возрасти в пять раз.
Мы также писали, что недавно Украина обновила Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), где речь шла о возможности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас появились некоторые детали по этому требованию.
Читайте Новини.LIVE!