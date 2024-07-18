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Единый тариф на распределение электроэнергии может навредить Украине — кому это выгодно

18 июля 2024 14:32
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Как отказ от раздела тарифа на распределение по классам напряжения окажет влияние на экономику Украины — объяснение от НКРЭКУ
Ремонтные работы на электросети. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Глава Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что отказ от раздела тарифов на распределение по классам напряжения является вредным и опасным решением для Украины. Он отметил, что при обсуждении соответствующего проекта постановления не было никаких аргументов в поддержку этого решения.

Об этом Тарасюк сообщил во время открытого заседания НКРЭКУ в среду, 17 июля.

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Он добавил, что теоретически такие аргументы существуют: объединение тарифа принесет выгоду малому бизнесу, а также увеличило бы доходы государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

"Все эти плюсы есть, но они не выдерживают критики контраргументами, которые за эти дни мы проанализировали и услышали. Более того, я для себя заключил, что такое решение было бы не просто неправильным — оно вредно и опасно для государства. Именно поэтому я для себя принял решение не голосовать о начале процедуры, о чем я соответственно проинформирую Ставку", — пояснил глава НКРЭКУ.

Тарасюк также поручил разработать нормативно-правовые акты для перехода на три класса напряжения, как это предусмотрено европейской директивой, которую Украина должна соблюдать.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) заявили, что введение в Украине единого тарифа на распределение электрической энергии вместо действующей градации по классам напряжения чревато крайне негативными последствиями для экономики. В итоге тариф на распределение для промышленности может возрасти в пять раз.

Мы также писали, что недавно Украина обновила Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), где речь шла о возможности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас появились некоторые детали по этому требованию.

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