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Індексація пенсій в Україні — кому не збільшать виплати у березні

8 лютого 2024 12:47
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Індексація пенсій торкнеться не всіх — кому не збільшать виплати у березні
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У березні планується здійснення індексації пенсій в Україні, що передбачає збільшення розміру виплат на 13%. Однак, не всі пенсіонери відчують це зростання, адже для деяких з них індексація пенсій може пройти непоміченою.

Про це повідомляє видання "На пенсії".

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Кого з пенсіонерів не торкнеться індексація

Не всі пенсіонери отримають цього року індексацію, заплановану на березень. Виплати не збільшаться для таких осіб:

  • які вийшли на пенсію менш як 3 роки тому;
  • отримують високу пенсію;
  • отримують розрахункову пенсію, нижчу за мінімальну.

Згідно з українським законодавством, громадянам не можуть платити пенсію, нижчу за мінімальне значення. У таких випадках пенсіонерам призначають доплати, щоб збільшити розмір пенсії до мінімального значення.

Таким чином, виплати таким пенсіонерам зростуть у березні, але фактично, це лише означає заміну доплати до мінімальної пенсії за індексацію. Іншими словами, для тих, хто увійшов у цю групу, підвищення буде непомітним.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні пенсії без фізичної перевірки (ідентифікації) виплачуватимуться тільки до 31 березня 2024 року. Вимога поширюється на внутрішніх переселенців, взятих на облік до 24 лютого 2022-го.

Ми також писали про те, що Пенсійний фонд України (ПФУ) дав роз’яснення щодо виплат пенсій деяким особливим категоріям громадян. Зокрема, відомо, які на 2024 рік затверджено мінімальні рівні виплат.

виплати
пенсії
ПФУ
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пенсіонери
індексація

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