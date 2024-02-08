Індексація пенсій торкнеться не всіх — кому не збільшать виплати у березні

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У березні планується здійснення індексації пенсій в Україні, що передбачає збільшення розміру виплат на 13%. Однак, не всі пенсіонери відчують це зростання, адже для деяких з них індексація пенсій може пройти непоміченою.

Про це повідомляє видання "На пенсії".

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Кого з пенсіонерів не торкнеться індексація

Не всі пенсіонери отримають цього року індексацію, заплановану на березень. Виплати не збільшаться для таких осіб:

які вийшли на пенсію менш як 3 роки тому;

отримують високу пенсію;

отримують розрахункову пенсію, нижчу за мінімальну.

Згідно з українським законодавством, громадянам не можуть платити пенсію, нижчу за мінімальне значення. У таких випадках пенсіонерам призначають доплати, щоб збільшити розмір пенсії до мінімального значення.

Таким чином, виплати таким пенсіонерам зростуть у березні, але фактично, це лише означає заміну доплати до мінімальної пенсії за індексацію. Іншими словами, для тих, хто увійшов у цю групу, підвищення буде непомітним.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні пенсії без фізичної перевірки (ідентифікації) виплачуватимуться тільки до 31 березня 2024 року. Вимога поширюється на внутрішніх переселенців, взятих на облік до 24 лютого 2022-го.

Ми також писали про те, що Пенсійний фонд України (ПФУ) дав роз’яснення щодо виплат пенсій деяким особливим категоріям громадян. Зокрема, відомо, які на 2024 рік затверджено мінімальні рівні виплат.