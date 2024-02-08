Індексація пенсій торкнеться не всіх — кому не збільшать виплати у березні

Індексація пенсій в Україні — кому не збільшать виплати у березні
У березні планується здійснення індексації пенсій в Україні, що передбачає збільшення розміру виплат на 13%. Однак, не всі пенсіонери відчують це зростання, адже для деяких з них індексація пенсій може пройти непоміченою.
Про це повідомляє видання "На пенсії".
Кого з пенсіонерів не торкнеться індексація
Не всі пенсіонери отримають цього року індексацію, заплановану на березень. Виплати не збільшаться для таких осіб:
- які вийшли на пенсію менш як 3 роки тому;
- отримують високу пенсію;
- отримують розрахункову пенсію, нижчу за мінімальну.
Згідно з українським законодавством, громадянам не можуть платити пенсію, нижчу за мінімальне значення. У таких випадках пенсіонерам призначають доплати, щоб збільшити розмір пенсії до мінімального значення.
Таким чином, виплати таким пенсіонерам зростуть у березні, але фактично, це лише означає заміну доплати до мінімальної пенсії за індексацію. Іншими словами, для тих, хто увійшов у цю групу, підвищення буде непомітним.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що в Україні пенсії без фізичної перевірки (ідентифікації) виплачуватимуться тільки до 31 березня 2024 року. Вимога поширюється на внутрішніх переселенців, взятих на облік до 24 лютого 2022-го.
Ми також писали про те, що Пенсійний фонд України (ПФУ) дав роз’яснення щодо виплат пенсій деяким особливим категоріям громадян. Зокрема, відомо, які на 2024 рік затверджено мінімальні рівні виплат.
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