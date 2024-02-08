Индексация пенсий коснется не всех — кому не увеличат выплаты в марте

Индексация пенсий в Украине — кому не увеличат выплаты в марте
В марте планируется осуществление индексации пенсий в Украине, что предполагает увеличение размера выплат на 13%. Однако не все пенсионеры ощутят этот рост, ведь для некоторых из них индексация пенсий может пройти незамеченной.
Об этом сообщает издание "На пенсии".
Кого из пенсионеров не коснется индексации
Не все пенсионеры получат в этом году индексацию, запланированную на март. Выплаты не увеличатся для таких лиц:
- вышедших на пенсию менее 3 лет назад;
- получают высокую пенсию;
- получают расчетную пенсию ниже минимальной.
Согласно украинскому законодательству, гражданам не могут платить пенсию ниже минимального значения. В таких случаях пенсионерам назначаются доплаты, чтобы увеличить размер пенсии до минимального значения.
Таким образом, выплаты таким пенсионерам возрастут в марте, но фактически это лишь означает замену доплаты к минимальной пенсии за индексацию. Иными словами, для вошедших в эту группу повышение будет незаметным.
Что еще нужно знать
Напомним, что в Украине пенсии без физической проверки (идентификации) будут выплачиваться только до 31 марта 2024 года. Требование распространяется на внутренних переселенцев, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.
Мы также писали о том, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дал разъяснение выплат пенсий некоторым особым категориям граждан. В частности, известно, какие на 2024 год утверждены минимальные уровни выплат.
Читайте Новини.LIVE!