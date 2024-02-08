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Индексация пенсий в Украине — кому не увеличат выплаты в марте

8 февраля 2024 12:47
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Индексация пенсий коснется не всех — кому не увеличат выплаты в марте
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В марте планируется осуществление индексации пенсий в Украине, что предполагает увеличение размера выплат на 13%. Однако не все пенсионеры ощутят этот рост, ведь для некоторых из них индексация пенсий может пройти незамеченной.

Об этом сообщает издание "На пенсии".

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Не все пенсионеры получат в этом году индексацию, запланированную на март. Выплаты не увеличатся для таких лиц:

  • вышедших на пенсию менее 3 лет назад;
  • получают высокую пенсию;
  • получают расчетную пенсию ниже минимальной.

Согласно украинскому законодательству, гражданам не могут платить пенсию ниже минимального значения. В таких случаях пенсионерам назначаются доплаты, чтобы увеличить размер пенсии до минимального значения.

Таким образом, выплаты таким пенсионерам возрастут в марте, но фактически это лишь означает замену доплаты к минимальной пенсии за индексацию. Иными словами, для вошедших в эту группу повышение будет незаметным.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине пенсии без физической проверки (идентификации) будут выплачиваться только до 31 марта 2024 года. Требование распространяется на внутренних переселенцев, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Мы также писали о том, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дал разъяснение выплат пенсий некоторым особым категориям граждан. В частности, известно, какие на 2024 год утверждены минимальные уровни выплат.

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