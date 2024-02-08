Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Пенсії не менше 13 тис. грн — деталі виплат для особливих категорій arrow

Пенсії не менше 13 тис. грн — деталі виплат для особливих категорій

8 лютого 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії у 2024 році — хто з українців отримає виплату у мінімум 13 тис. грн
Гроші у руках. Фото: РБК-України
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ) дав роз’яснення щодо виплат пенсій деяким особливим категоріям громадян. Зокрема, відомо, які на 2024 рік затверджено мінімальні рівні виплат.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Читайте також:

Пенсії особливим категоріям у 2024 році

Українське законодавство передбачає, що у 2024 році виплати з інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи зміняться з огляду на зростання мінімальної заробітної плати.

Відповідний вид пенсії призначають у розмірі відшкодування фактичних збитків, з огляду на:

  • заробітну плату, одержану людину в зоні відчуження у 1986-1990 роках;
  • п’ятикратний розмір мінімальної заробітної плати, передбаченої законом на 1 січня відповідного року.

Мінімальні суми пенсій для різних груп

За законом, сума пенсії по інвалідності, що виникла від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської аварії, не може бути нижчою:

  • перша група — 8,187 тис. гривень;
  • друга група — 6,549 тис. гривень;
  • третя група — 5,048 тис. гривень;
  • діти з інвалідністю — 5,048 тис. гривень;

Мінімальна сума пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС з числа ліквідаторів її наслідків не може бути нижчою:

  • перша група — 100% розміру середньої зарплати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яку враховують для обчислення пенсії за попередній рік — 13,376 тис. гривень;
  • друга група — 80% – 10,7 тис. гривень (13,376 тис. х 80%);
  • третя група — 60 % – 8,025 тис. гривень (13,376 тис. х 60%).

Більше про пенсії

Нагадаємо, що українським пенсіонерам обіцяють продовжити надання грошових виплат від Всесвітньої продовольчої програми ООН у 2024 році. Розмір допомоги вираховуватимуть за простою формулою і для кожного буде індивідуальним.

Також ми писали, що у лютому 2024 року у деяких категорій людей літнього віку зростуть пенсії. Йдеться про отримання права на додаткові надбавки "за віком".

виплати
пенсії
ПФУ
гроші
уряд
особа з інвалідністю
ЧАЕС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі