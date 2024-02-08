Пенсії у 2024 році — хто з українців отримає виплату у мінімум 13 тис. грн

Гроші у руках. Фото: РБК-України

Пенсійний фонд України (ПФУ) дав роз’яснення щодо виплат пенсій деяким особливим категоріям громадян. Зокрема, відомо, які на 2024 рік затверджено мінімальні рівні виплат.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Пенсії особливим категоріям у 2024 році

Українське законодавство передбачає, що у 2024 році виплати з інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи зміняться з огляду на зростання мінімальної заробітної плати.

Відповідний вид пенсії призначають у розмірі відшкодування фактичних збитків, з огляду на:

заробітну плату, одержану людину в зоні відчуження у 1986-1990 роках;

п’ятикратний розмір мінімальної заробітної плати, передбаченої законом на 1 січня відповідного року.

Мінімальні суми пенсій для різних груп

За законом, сума пенсії по інвалідності, що виникла від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської аварії, не може бути нижчою:

перша група — 8,187 тис. гривень;

друга група — 6,549 тис. гривень;

третя група — 5,048 тис. гривень;

діти з інвалідністю — 5,048 тис. гривень;

Мінімальна сума пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС з числа ліквідаторів її наслідків не може бути нижчою:

перша група — 100% розміру середньої зарплати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яку враховують для обчислення пенсії за попередній рік — 13,376 тис. гривень;

друга група — 80% – 10,7 тис. гривень (13,376 тис. х 80%);

третя група — 60 % – 8,025 тис. гривень (13,376 тис. х 60%).

Більше про пенсії

Нагадаємо, що українським пенсіонерам обіцяють продовжити надання грошових виплат від Всесвітньої продовольчої програми ООН у 2024 році. Розмір допомоги вираховуватимуть за простою формулою і для кожного буде індивідуальним.

Також ми писали, що у лютому 2024 року у деяких категорій людей літнього віку зростуть пенсії. Йдеться про отримання права на додаткові надбавки "за віком".