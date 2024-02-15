Курс долара, ВВП та інфляція в Україні у 2024 році — новий прогноз Dragon Capital

Грошові купюри. Фото: incarne.ua

Інвестиційна компанія Dragon Capital прогнозує певне погіршення економічних показників України у 2024 році. Зокрема, очікується сповільнення темпів ВВП та поглиблення інфляції.

Такий прогноз озвучив голова та засновник інвесткомпанії Томаш Фіала, пише Інтерфакс-Україна.

Читайте також:

ВВП, інфляція та курс долара у 2024 році

За його словами, зростання ВВП країни 2024-го сповільниться до близько 4% з майже 6% у 2023-му.

Відповідно до прогнозу, збільшиться рівень інфляції до 8% з 5,1% минулого року. Низька інфляція, яка за підсумками попереднього становила 4,7%, дає можливість дещо послабити курс гривні та допомогти державному бюджету. Однак навіть за девальвації національної валюти максимум на 10% — інфляція за підсумком року буде однозначна.

Курс долара під кінець 2024 року становитиме 39 грн/дол, прогнозує він.

Експорт та зовнішня допомога

З-поміж позитивних моментів — налагодження експорту через морські порти на Чорному морі. За його словами, якщо до війни через них курсувало близько 11 млн тонн щомісяця, то зараз близько 7 млн тонн та 2,5 млн тонн через порти на Дунаї. У лютому очікують кращі показники.

За прогнозом Dragon Capital, Україна отримає цього року заплановані у держбюджеті 37 млрд доларів зовнішньої допомоги:

5 млрд доларів — від МВФ;

майже 20 млрд доларів — від ЄС (18 млрд євро);

8 млрд доларів — від США.

Також сподівається на кошти від Канади, Японії, Британії та Норвегії.

На переконання інвестбанкіра, перші чималі кошти очікуються вже у березні. Зокрема, 4,5 млрд доларів від ЄС та четвертий транш за програмою Міжнародного валютного фонду у близько 900 млн доларів.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що Національний банк України (НБУ) розробив стратегію валютної лібералізації, а також курсової гнучкості на вимогу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Тепер стратегію мають погодити з фондом.

Також НБУ фіксував, що фактичні темпи зростання цін були нижчі за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2024 року. Деякі продукти прискорили подорожчання, а деякі — навпаки.