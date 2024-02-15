Курс доллара, ВВП и инфляция в Украине в 2024 году — новый прогноз Dragon Capital

Денежные купюры. Фото: incarne.ua

Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует определенное ухудшение экономических показателей Украины в 2024 году. В частности, ожидается замедление темпов ВВП и углубление инфляции.

Такой прогноз озвучил глава и основатель инвесткомпании Томаш Фиала, пишет Интерфакс-Украина.

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По его словам, рост ВВП страны в 2024-м замедлится до около 4% с почти 6% в 2023-м.

Согласно прогнозу, увеличится уровень инфляции до 8% с 5,1% в прошлом году. Низкая инфляция, которая по итогам предыдущего составила 4,7%, позволяет несколько ослабить курс гривны и помочь государственному бюджету. Однако даже при девальвации национальной валюты максимум на 10% — инфляция по итогам года будет однозначной.

Курс доллара к концу 2024 года будет составлять 39 грн/долл, прогнозирует он.

Экспорт и внешняя помощь

Из положительных моментов — налаживание экспорта через морские порты на Черном море. По его словам, если до войны через них курсировало около 11 млн тонн ежемесячно, то сейчас около 7 млн тонн и 2,5 млн тонн через порты на Дунае. В феврале ожидают лучшие показатели.

По прогнозу Dragon Capital, Украина получит в этом году запланированные в госбюджете 37 млрд долларов внешней помощи:

5 млрд долларов — от МВФ;

почти 20 млрд долларов — от ЕС (18 млрд евро);

8 млрд долларов — от США.

Также надеется на деньги от Канады, Японии, Британии и Норвегии.

По мнению инвестбанкира, первые немалые средства ожидаются уже в марте. В частности, 4,5 млрд долларов от ЕС и четвертый транш по программе Международного валютного фонда в около 900 млн долларов.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) разработал стратегию валютной либерализации, а также курсовую гибкость по требованию Международного валютного фонда (МВФ). Теперь стратегию должны согласовать с фондом.

Также НБУ фиксировал, что фактические темпы роста цен были ниже прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года. Некоторые продукты ускорили подорожание, а некоторые — наоборот.