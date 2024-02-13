Нацбанк оцінив темпи подорожчання товарів та продуктів взимку

Овочевий відділ супермаркету. Фото: optichamber.nl

Національний банк фіксує, що фактичні темпи зростання цін були нижчі за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2024 року. Деякі продукти прискорили подорожчання, а деякі — навпаки.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Темпи подорожчання популярних продуктів та товарів

За даними Нацбанку, повільніше, ніж очікувалося, дорожчали:

харчові продукти;

ціни на пальне;

ціни на транспорт;

вартість тютюнових виробів.

Також послабився фундаментальний інфляційний тиск, відображений у показнику базової інфляції, хоча і менш помітно, ніж сподівався регулятор.

Продовжило сповільнення подорожчання оброблених продовольчих товарів (до 5,5% р/р), що пояснюється відображенням ефектів від високого рівня врожаю, зокрема скороченням тиску з боку витрат бізнесу на сировину та корми.

Фіксують пригальмування зростання вартості хліба, борошняних та кондитерських виробів, м’ясних продуктів.

Збільшилося падіння цін на соняшникову олію та зменшилося подорожчання продуктів її переробки.

Пришвидшилися темпи зростання цін на рибні та молочні продукти. Останнє могло стати наслідком блокування кордонів, що призвело до скорочення пропозиції імпортної продукції, додаткових логістичних витрат та менших термінів їх реалізації.

Вартість непродовольчих товарів незначно скоротилася (на 0,2% р/р), зокрема, через більше падіння вартості одягу та взуття.

Ціни на решту непродовольчих товарів, зокрема електроніку та побутову техніку, зменшили темпи зниження проти грудня 2023 року.

До 10,1% сповільнилися темпи зростання вартості послуг (у річному вимірі).

Більш помірно дорожчали послуги кафе та ресторанів під впливом зниження тиску з боку витрат на сировину. Не надто дорожчали медичні, ветеринарні, фінансові послуги, страхування, обслуговування авто, кінотеатрів.

Проте пришвидшились темпи подорожчання окремих послуг з утримання житла та послуг з особистого догляду.

Ціни на яйця у річному вимірі відчутно впали за рахунок нарощуванню виробництва та переорієнтації виробників на внутрішнього споживача.

Продовжили дешевшати крупи та борошно, зросло падіння цін на цукор через високі урожаї цукрових буряків.

Однак різко подорожчали овочі борщового набору, в основному через скорочення пропозиції якісної продукції на ринку. Сповільнилося падіння цін на цитрусові.

Також більш повільно дорожчали алкоголь та тютюнові вироби через зменшення тиску з боку виробничих витрат та тиск з боку нелегальної продукції.

У Нацбанку зауважили, що мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення продовжив стримування адміністративної інфляції.

Ціни на пальне фактично не змінились, що зумовлено зниженням світових цін на нафту та диверсифікацією шляхів постачання.

"У січні інфляція сповільнювалася швидше за прогноз. Така динаміка зумовлювалася збільшенням пропозиції окремих продуктів харчування, вторинними ефектами від значних врожаїв, зниженням світових цін на нафту та подальшою дією мораторію на підвищення тарифів на послуги ЖКГ. Водночас сприятливі ефекти тимчасових чинників зниження інфляційного тиску поступово вичерпуються, а ризики посилення інфляційного тиску зберігаються, передусім через вплив війни", — наголосили в НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українських магазинах в кінці зими 2024 року стрімкими темпами дорожчають м'ясо та сало. За місяць деякі види цієї продукції додали у вартості кілька гривень, а експерти попереджають, що це ще не межа.

Також повідомлялося про аналіз цін на молочні продукти в Україні станом на січень 2024 року. На відміну від риби та морепродуктів після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів молочних продуктів.