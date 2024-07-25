Збільшення споживчої інфляції — коли в Україні зростуть ціни

Ринок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Споживча інфляція продовжить зростати і може перевищити 8% до кінця року. Цей тренд збільшення інфляції збережеться не лише до кінця поточного року, але й на початку наступного.

Про це повідомив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, а також економіст Олексій Геращенко під час дискусії в Медіацентрі Україна.

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Детальніше про зростання споживчої інфляції

"Очевидно, що споживча інфляція буде далі прискорюватися. Це передбачав і Національний банк, коли темпи зростання цін загальмували до рекордно низьких під час воєнного стану, коли вони наблизилися до 3% річних. Національний банк планував, що на кінець року темпи прискоряться до 8% на рік. І виглядає так, що насправді цифра буде ще більша", — зазначив Вишлінський.

На його думку, 8% — це оптимістичний прогноз, але макропрогнози Нацбанку вказують на ймовірність ще більшого зростання цін.

"Сьогодні Національний банк має вийти зі своїм рішенням по обліковій ставці і оновленим макропрогнозом, і варто очікувати менш оптимістичного зростання цін", — додав Вишлінський.

Економіст Геращенко вважає, що тренди зростання споживчої інфляції збережуться не лише до кінця поточного року, а й на початку наступного. Він переконаний, що всі поточні фактори сприяють підвищенню інфляції: ситуація в енергетичному секторі, підвищення акцизів на пальне, суттєва девальвація гривні.

Проблеми з виконанням бюджету та заходи, що пропонуватимуться у вигляді підвищення податків і збільшення державних запозичень, також вплинуть на інфляцію.

"Ці заходи восени відобразяться на цінах, які побачать споживачі. Чинний прогноз інфляції неактуальний. Ми, напевно, сьогодні побачимо оновлені прогнози, і тренди збільшення інфляції зберігатимуться не лише до кінця року, а й на початку наступного", — пояснив Геращенко.

Що ще треба знати

Нагадаємо, інфляція на споживчому ринку у червні 2024 року досягла 2,2%. Це найвищий показник зростання цін за останній рік.

Ми також писали, що у Міністерстві економіки переглянули прогноз щодо економічного та соціального розвитку країни. Зокрема, йдеться про динаміку споживчих цін та заробітних плат у 2024 році.