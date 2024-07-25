Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Інфляція в Україні збільшиться — за яких причин arrow

Інфляція в Україні збільшиться — за яких причин

25 липня 2024 20:07
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Збільшення споживчої інфляції — коли в Україні зростуть ціни
Ринок в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Споживча інфляція продовжить зростати і може перевищити 8% до кінця року. Цей тренд збільшення інфляції збережеться не лише до кінця поточного року, але й на початку наступного.

Про це повідомив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, а також економіст Олексій Геращенко під час дискусії в Медіацентрі Україна.

Читайте також:

Детальніше про зростання споживчої інфляції

"Очевидно, що споживча інфляція буде далі прискорюватися. Це передбачав і Національний банк, коли темпи зростання цін загальмували до рекордно низьких під час воєнного стану, коли вони наблизилися до 3% річних. Національний банк планував, що на кінець року темпи прискоряться до 8% на рік. І виглядає так, що насправді цифра буде ще більша", — зазначив Вишлінський.

На його думку, 8% — це оптимістичний прогноз, але макропрогнози Нацбанку вказують на ймовірність ще більшого зростання цін.

"Сьогодні Національний банк має вийти зі своїм рішенням по обліковій ставці і оновленим макропрогнозом, і варто очікувати менш оптимістичного зростання цін", — додав Вишлінський.

Економіст Геращенко вважає, що тренди зростання споживчої інфляції збережуться не лише до кінця поточного року, а й на початку наступного. Він переконаний, що всі поточні фактори сприяють підвищенню інфляції: ситуація в енергетичному секторі, підвищення акцизів на пальне, суттєва девальвація гривні.

Проблеми з виконанням бюджету та заходи, що пропонуватимуться у вигляді підвищення податків і збільшення державних запозичень, також вплинуть на інфляцію.

"Ці заходи восени відобразяться на цінах, які побачать споживачі. Чинний прогноз інфляції неактуальний. Ми, напевно, сьогодні побачимо оновлені прогнози, і тренди збільшення інфляції зберігатимуться не лише до кінця року, а й на початку наступного", — пояснив Геращенко.

Що ще треба знати

Нагадаємо, інфляція на споживчому ринку у червні 2024 року досягла 2,2%. Це найвищий показник зростання цін за останній рік.

Ми також писали, що у Міністерстві економіки переглянули прогноз щодо економічного та соціального розвитку країни. Зокрема, йдеться про динаміку споживчих цін та заробітних плат у 2024 році.

гроші інфляція ціни в Україні ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця