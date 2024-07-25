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Инфляция в Украине увеличится — по каким причинам

25 июля 2024 20:07
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Увеличение потребительской инфляции — когда в Украине вырастут цены
Рынок в Ивано-Франковске. Фото: Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Потребительская инфляция продолжит расти и может превысить 8% к концу года. Этот тренд увеличения инфляции сохранится не только до конца текущего года, но и в начале следующего года.

Об этом сообщил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, а также экономист Алексей Геращенко в ходе дискуссии в Медиацентре Украины.

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Детальнее о росте потребительской инфляции

"Очевидно, что потребительская инфляция будет дальше ускоряться. Это предполагал и Национальный банк, когда темпы роста цен затормозили до рекордно низких во время военного положения, когда они приблизились к 3% годовых. Национальный банк планировал, что к концу года темпы ускорятся до 8% в год. И выглядит так, что на самом деле цифра будет еще больше", — отметил Вышлинский.

По его мнению, 8% — это оптимистический прогноз, но макропрогнозы Нацбанка указывают на вероятность еще большего роста цен.

"Сегодня Национальный банк должен выйти со своим решением по учетной ставке и обновленным макропрогнозом, и следует ожидать менее оптимистического роста цен", — добавил Вышлинский.

Экономист Геращенко считает, что тренды роста потребительской инфляции сохранятся не только до конца текущего года, но и в начале следующего года. Он уверен, что все текущие факторы способствуют повышению инфляции: ситуация в энергетическом секторе, повышение акцизов на горючее, существенная девальвация гривны.

Проблемы с исполнением бюджета и мероприятия, которые будут предлагаться посредством повышения налогов и увеличения государственных заимствований, также повлияют на инфляцию.

"Эти мероприятия осенью отразятся на ценах, которые увидят потребители. Действующий прогноз инфляции неактуален. Мы наверняка сегодня увидим обновленные прогнозы, и тренды увеличения инфляции будут сохраняться не только до конца года, но и в начале следующего", — пояснил Геращенко.

Что еще нужно знать

Напомним, инфляция на потребительском рынке в июне 2024 года достигла 2,2%. Это самый высокий показатель роста цен за последний год.

Мы также писали, что в Министерстве экономики пересмотрели прогноз по экономическому и социальному развитию страны. В частности, речь идет о динамике потребительских цен и заработных плат в 2024 году.

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