Декларування іноземних доходів — хто має подати до 1 травня та кого оштрафують

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush

Громадяни України, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни РФ, мусять відзвітувати про закордонні доходи. Подати податкові декларації мають до кінця квітня поточного року.

Про це повідомляє видання Sud.ua.

Декларування іноземних доходів у 2024 році

Як зазначається, податковий орган розглядає особу як резидента України, якщо тривалий час перебуває за кордоном, однак при цьому:

є місце постійного проживання на території України;

подовжує мати тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні;

є громадянином України.

Згідно з правилами п. 170.11 Податкового кодексу, будь-які доходи, отримані фізособами-резидентами України, мають обкладатися податком.

Відповідне правило діє незалежно від того, де були отримані доходи — в Україні чи за кордоном.

Податківці додають, що форму податкової декларації про майновий стан та доходи та інструкцію із її заповнення затверджені наказом №859 Міністерства фінансів від 2 жовтня 2015 року.

"Фізичні особи — резиденти України, які отримували іноземні доходи у 2023 році, мають подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем своєї реєстрації до 1 травня 2024 (п.п. 49.18.4 ПКУ)", — наголошує видання.

Платники податків зобов'язані вказати дохід від дивідендів, вказавши не тільки розмір та суму податку, а також:

назву країни, де були отримані іноземні доходи;

валюту отриманих доходів.

Проте суми доходів у податковій декларації мають проставлятися у гривнях із копійками.

Тобто, доходи, одержані в іноземній валюті, потрібно самостійно перерахувати у гривні за курсом Національного банку, який діяв на момент отримання доходів (п. 164.4 Податкового кодексу).

На доходи у вигляді дивідендів з акцій чи інвестиційних сертифікатів, корпоративних прав, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, поширюється ставка податку у половинному розмірі ставки, вказаної у пункті 167.1 Податкового кодексу — 9% та 1,5 % військового збору.

Також у декларації, окрім іноземних доходів фізособи, мають зазначатися доходи із джерелом походження з України.

Декларацію потрібно подавати у контролюючий орган в один із таких способів:

особисто/уповноваженою на це особою;

поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в е-формі через особистий е-кабінет на порталі Податкової служби (якщо є електронний ключ).

Задекларовану суму ПДФО та військового збору із іноземних доходів фізична особа зобов'язана сплатити самостійно до 1 серпня 2024 (п. 179.7 ПКУ).

Фізособи-резиденти, які не встигнуть подати податкові декларації до 1 травня, можуть зробити це пізніше. Проте у такому разі, податкові органи мають право виписати штраф за несвоєчасне подання звітності. Зараз він дорівнює 340 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній податковій службі закликають громадян не зволікати, вчасно декларувати свої доходи за 2023 рік. Там нагадали про граничні терміни подання декларацій.

Також у Податковій службі пояснили, чи вимагають від громадян декларування та сплати податків з іноземних доходів у вигляді фінансової допомоги, яку надають різні країни, за 2023 рік.