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Иностранные доходы — кто должен подать декларации до мая и кого оштрафуют

16 февраля 2024 08:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Декларирование иностранных доходов — кто должен подать до 1 мая и кого оштрафуют
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Граждане Украины, выехавшие за границу во время полномасштабной войны РФ, должны отчитаться о зарубежных доходах. Представить налоговые декларации должны до конца апреля текущего года.

Об этом сообщает издание Sud.ua.

Декларирование иностранных доходов в 2024 году

Как отмечается, налоговый орган рассматривает лицо как резидента Украины, если длительное время находится за границей, однако при этом:

  • есть место постоянного проживания на территории Украины;
  • продолжает иметь тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине;
  • является гражданином Украины.

Согласно правилам п. 170.11 Налогового кодекса, любые доходы, полученные физлицами-резидентами Украины, должны облагаться налогом.

Соответствующее правило действует вне зависимости от того, где были получены доходы — в Украине или за границей.

Налоговики добавляют, что форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и инструкции по ее заполнению утверждена приказом №859 Министерства финансов от 2 октября 2015 года.

"Физические лица — резиденты Украины, получавшие иностранные доходы в 2023 году, должны подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах в налоговый орган по месту своей регистрации до 1 мая 2024 года (п.п. 49.18.4 НКУ)", — отмечает издание.

Налогоплательщики обязаны указать доход от дивидендов в строке, указав не только размер и сумму налога, а также:

  • название страны, где были получены иностранные доходы;
  • валюту полученных доходов.

Однако суммы доходов в налоговой декларации должны быть проставлены в гривнах с копейками.

То есть доходы, полученные в иностранной валюте, нужно самостоятельно перечислить в гривне по курсу Национального банка, действовавшего на момент получения доходов (п. 164.4 Налогового кодекса).

На доходы в виде дивидендов по акциям или инвестиционным сертификатам, корпоративным правам, начисленным нерезидентами, институтами совместного инвестирования и субъектами хозяйствования, распространяется ставка налога в половинном размере ставки, указанной в пункте 167.1 Налогового кодекса — 9% и 1,5% военного сбора.

Также в декларации, кроме иностранных доходов физлица, должны указываться доходы с источником происхождения из Украины.

Декларацию следует подавать в контролирующий орган одним из следующих способов:

  • лично/уполномоченным на это лицом;
  • почтой с уведомлением о вручении и с описанием вложения;
  • в е-форме через личный е-кабинет на портале Налоговой службы (если есть электронный ключ).

Задекларированную сумму НДФЛ и военного сбора с иностранных доходов физическое лицо обязано уплатить самостоятельно до 1 августа 2024 года (п. 179.7 НКУ).

Физлица-резиденты, которые не успеют подать налоговые декларации до 1 мая, могут сделать это позже. Однако в таком случае налоговые органы имеют право выписать штраф за несвоевременное представление отчетности. Сейчас он равен 340 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной налоговой службе призывают граждан не медлить, своевременно декларировать свои доходы за 2023 год. Там напомнили о предельных сроках подачи деклараций.

Также в Налоговой службе объяснили, требуют ли от граждан декларирования и уплаты налогов с иностранных доходов в виде финансовой помощи, предоставляемой разными странами, за 2023 год.

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е-декларации

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