єВідновлення — більше українців отримають гроші за знищене житло

Знищений будинок. Фото: Reuters

В Україні уряд розблокував доступ до державної програми "єВідновлення" для частини громадян. Йдеться про власників зруйнованого житла, що розташоване на території бойових дій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Компенсації за знищене житло від "єВідновлення"

Як зазначають у Мінреінтеграції, за рішенням Кабінету міністрів, врегульовано питання комісійного обстеження зруйнованої нерухомості на території активних бойових дій. Раніше власники таких об'єктів не могли отримати компенсації за держпрограмою "єВідновлення" через неможливість здійснення оцінки.



Відповідно до змін, за рішенням уповноваженого органу та з урахуванням безпекової ситуації комісія зможе здійснювати обстеження зруйнованих об’єктів на територіях активних бойових дій, де працюють державні електронні інформресурси.



Складений за результатами оцінки комісії акт можна буде використати для отримання грошової компенсації за зруйноване житло за програмою "єВідновлення".

"З метою вирішення цієї проблеми Кабінетом Міністрів вчора було внесено зміни до Постанови № 473 від 19 квітня 2022 року. Відповідний проєкт акта був розроблений Мінінфраструктури на запит прифронтових громад Донецької області та за результатами нарад з питань житла для ВПО, які проходять під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук", — йдеться у повідомленні.

Раніше президент дав доручення спростити механізм видачі документів, що підтверджують руйнування житла на прифронтових територіях.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні, як і в інших правових державах, можна стати власником нерухомості не тільки через купівлю, але й шляхом спадщини або дарування. Це стосується будь-якої нерухомості: гаражі, земельні ділянки, квартири чи будинки можуть бути передані у спадок або в дар.

Раніше ми писали, що в Україні під час війни активно дорожчає нерухомість у Закарпатській області. Зокрема, лише з початку 2024 року ціни на квартири підскочили на 15%.