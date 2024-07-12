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Кабмин разблокировал доступ к госпрограмме "єВідновлення" части украинцев

12 июля 2024 09:30
Ксения Симонова - Редактор
єВідновлення — больше украинцев получат деньги за уничтоженное жилье
Уничтоженный дом. Фото: Reuters
Ксения Симонова - Редактор

В Украине правительство разблокировало доступ к государственной программе "'єВідновлення" для части граждан. Речь идет о владельцах разрушенного жилья, расположенного на территории боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как отмечают в Минреинтеграции, по решению Кабинета министров, урегулирован вопрос комиссионного обследования разрушенной недвижимости на территории активных боевых действий. Ранее владельцы таких объектов не могли получить компенсации по госпрограмме "єВідновлення" из-за невозможности осуществления оценки.

Согласно изменениям, по решению уполномоченного органа и с учетом ситуации безопасности комиссия сможет осуществлять обследование разрушенных объектов на территориях активных боевых действий, где работают государственные электронные информресурсы.

Составленный по результатам оценки комиссии акт можно будет использовать для получения денежной компенсации за разрушенное жилье по программе "єВідновлення".

"С целью решения этой проблемы Кабинетом Министров вчера были внесены изменения в Постановление № 473 от 19 апреля 2022 года. Соответствующий проект акта был разработан Мининфраструктуры по запросу прифронтовых громад Донецкой области и по результатам совещаний по вопросам жилья для ВПЛ, которые проходят под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук", — говорится в сообщении.

Ранее президент дал поручение упростить механизм выдачи документов, подтверждающих разрушение жилья на прифронтовых территориях.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине, как и в других правовых государствах, можно стать собственником недвижимости не только в результате покупки, но и путем наследства или дарения. Это касается любой недвижимости: гаражи, земельные участки, квартиры или дома могут быть переданы по наследству или в дар.

Ранее мы писали, что в Украине во время войны активно дорожает недвижимость в Закарпатской области. В частности, только с начала 2024 года цены на квартиры подскочили на 15%.

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