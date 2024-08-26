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Клієнти Ощадбанку стикаються з проблеми закриття карток — що відомо

26 серпня 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Закриття рахунків в Ощадбанку — клієнт розповів, з якими перешкодами можна стикнутися в фінустанові
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українці продовжують висловлювати невдоволення обслуговуванням у державному Ощадбанку, намагаючись вплинути на якість його роботи. Один з користувачів поділився своїм негативним досвідом закриття карткового рахунку, назвавши процес "пекельними муками від Ощадбанку".

Про це йдеться на порталі Мінфін.

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Деталі скарги

Українець розповів, що раніше мав картковий рахунок в Ощадбанку. Коли виникла необхідність закрити рахунок, він спробував зробити це онлайн, оскільки не мав змоги фізично відвідати банк, але виявив, що через інтернет це зробити неможливо.

"Тому вирішив звернутися до банку відділення на Мазепи 13. Касир, на прізвище Сорока, спочатку послала мене на відділення де я картку відкривав. Я повідомив, що у контакт-центрі сказали, що я можу звернутися до будь-якого відділення з питанням закриття. Закрити рахунок вирішив, бо банк краде гроші з дебетної картки списує 25 гривень до овердрафту за серпень. Відразу зробив p2p переклад і вніс 25 грн на рахунок", — написав чоловік.

Після спроби закриття карткового рахунку онлайн, українцю повідомили, що гроші в статусі "заблоковані" не дозволяють закрити картку одразу і порадили повернутися наступного дня. Крім того, йому рекомендували звернутися до головного офісу. Однак, не маючи можливості відвідати офіс, клієнт залишився чекати і благати про закриття картки. Врешті-решт, йому просто сказали, що "вашу картку закрито".

Українець вирішив перевірити статус закриття карткового рахунку через онлайн-чат з фахівцем. Там йому повідомили, що картку лише заблокували, але сам рахунок ще не був закритий.

"Оператор чату говорить 01.09, контакт центр 02.09. І щоб я закрив карту 02.09 вгадайте що? Правильно сплатити ще 25 грн за обслуговування неактивного карткового рахунку вересень. Або знову йти до того ж відділення просити про закриття карткового рахунку, оскільки мені мали вручити договір про закриття, але цього мені не надали. Вже навіть не знаю що робити. Або ходити в Ощадбанк щодня як на роботу?" — написав клієнт банку.

Представники банку не надали відповіді на порталі Мінфін, тому як вирішилась справа, невідомо.

Що ще варто знати

Нагадаємо, чоловік втратив 39 713 гривень з рахунку та звернувся до Ощадбанку з проханням повернути кошти, вказуючи на шахрайство. Проте банк відмовив, посилаючись на те, що операції були виконані через "Ощад 24/7" із використанням правильних всіх необхідних реквізитів. 

Ми також писали, що клієнтка Ощадбанку, намагаючись отримати грошову допомогу за інтернет-оголошенням, потрапила на шахрайський сайт. Після переходу за посиланням з її картки було незаконно списано 109 700 гривень. Жінка вимагала банк повернути кошти, але отримала відмову.

Ощадбанк банки рахунки банківські рахунки

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