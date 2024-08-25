Киянин втратив майже 40 тис. грн з рахунку Ощадбанку та вимагав у банка повернення коштів — яке рішення ухвалив суд

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Чоловік втратив 39 713 гривень з рахунку та звернувся до Ощадбанку з проханням повернути кошти, вказуючи на шахрайство. Проте банк відмовив, посилаючись на те, що операції були виконані через "Ощад 24/7" із використанням правильних всіх необхідних реквізитів.

Про це йдеться у рішенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області.

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Деталі справи

Невідомі особи 25 січня 2023 року без згоди чоловіка ініціювали платіжні операції, через які з його рахунків у АТ "Державний ощадний банк України" було списано 39 713 гривень. Постраждалий звернувся до Львівського обласного управління банку із заявою, повідомивши про шахрайство та попросивши допомогти у поверненні коштів.

Проте банк відмовив у поверненні коштів, зазначивши, що операції були проведені через інтернет-ресурс "Ощад 24/7" із використанням правильних реквізитів платіжної картки та паролів, які відомі лише клієнту і були надіслані на його мобільний телефон.

Клієнт подав заяву до поліції про шахрайські операції з його банківським рахунком, що завдали йому майнової шкоди, 16 лютого 2023 року. Він повідомив, що кошти були переведені на рахунок іншої особи, відкритий в АТ "Державний ощадний банк України".

Ощадбанк заявив, що не має права визначати або контролювати напрями використання коштів клієнта. Обмеження права розпорядження коштами можуть встановлюватися лише законом, договором або умовами обтяження, якщо майнові права на кошти є предметом обмеження. У банку також зазначили, що спірний переказ було здійснено з використанням реквізитів платіжної картки, випущеної на ім’я позивача, із проведенням обов’язкової ідентифікації та верифікації клієнта через доступ до мобільного додатку "Ощад 24/7" (Mobile Banking).

"За правилами договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ризик і відповідальність за несанкціоноване використання логіна, пароля, карткового пароля несе виключно клієнт (п. 9.15 ДКБО). Під час проведення спірних операцій третьою особою дотримано всіх вимог чинного законодавства, а за дії клієнта банк відповідати не може", — заявили в Ощадбанку.

Що вирішив суд

Суд відмовив чоловіку у задоволенні позову, оскільки списання коштів з його рахунку стало можливим через те, що він сам розголосив свої персональні дані, реквізити платіжних карток та одноразові коди підтвердження, які надходили на його фінансовий номер телефону.

"Чоловік стверджує, що став жертвою шахраїв, однак саме він за правилами банківського обслуговування несе ризики розголошення своїх персональних даних. З огляду на вказане відсутні підстави для стягнення з відповідача коштів в порядку ст. 1212 ЦК України. Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку за необхідне в задоволенні позову відмовити", — наголосив суд.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнт державного Ощадбанку втратив 50 005 гривень через телефонних шахраїв. Чоловік подав заяву до поліції, наголошуючи, що не винен у зникненні коштів і вимагає від банку їх повернення.

Ми також розповідали, що клієнтка Ощадбанку, намагаючись отримати грошову допомогу за інтернет-оголошенням, потрапила на шахрайський сайт. Після переходу за посиланням з її картки було незаконно списано 109 700 гривень. Жінка вимагала банк повернути кошти, але отримала відмову.