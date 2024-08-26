Закрытие счетов в Ощадбанке — клиент рассказал, с какими препятствиями можно столкнуться в финучреждении

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы продолжают выражать недовольство обслуживанием в государственном Ощадбанке, пытаясь повлиять на качество его работы. Один из пользователей поделился своим негативным опытом закрытия карточного счета, назвав процесс "адскими мучениями от Ощадбанка".

Об этом говорится на портале Минфин.

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Детали жалобы

Украинец рассказал, что раньше имел карточный счет в Ощадбанке. Когда возникла необходимость закрыть счет, он попытался сделать это онлайн, поскольку не мог физически посетить банк, но обнаружил, что через интернет это сделать невозможно.

"Поэтому решил обратиться в банк отделения на Мазепы 13. Кассир, по фамилии Сорока, сначала послала меня на отделение где я карточку открывал. Я сообщил, что в контакт-центре сказали, что я могу обратиться в любое отделение с вопросом закрытия. Закрыть счет решил, потому что банк ворует деньги с дебетной карточки списывает 25 гривен в овердрафт за август. Сразу сделал перевод p2p и внес 25 грн на счет", — написал мужчина.

После попытки закрытия карточного счета онлайн украинцу сообщили, что деньги в статусе "заблокированы" не позволяют закрыть карточку сразу и посоветовали вернуться на следующий день. Кроме того, ему рекомендовали обратиться в головной офис. Однако, не имея возможности посетить офис, клиент остался ждать и умолять о закрытии карты. В конце концов, ему просто сказали, что "ваша карточка закрыта".

Украинец решил проверить статус закрытия карточного счета через онлайн-чат со специалистом. Там ему сообщили, что карточку только заблокировали, но сам счет еще не был закрыт.

«Оператор чата говорит 01.09, контакт центр 02.09. И чтобы я закрыл карту 02.09 угадайте что? Правильно оплатить еще 25 грн за обслуживание неактивного карточного счета сентябрь. Или снова идти в отделение просить о закрытии карточного счета, поскольку мне должны были вручить договор о закрытии, но этого мне не предоставили. Уже даже не знаю что делать. Или ходить в Ощадбанк ежедневно как на работу?" — написал клиент банка.

Представители банка не дали ответ на портале Минфин, потому как решилось дело, неизвестно.

Что еще стоит знать

Напомним, мужчина потерял 39 713 гривен со счета и обратился в Ощадбанк с просьбой вернуть средства, указывая на мошенничество. Однако банк отказал, ссылаясь на то, что операции были выполнены через "Ощад 24/7" с использованием правильных всех необходимых реквизитов.

Мы также писали, что клиентка Сбербанка, пытаясь получить денежную помощь по интернет-объявлению, попала на мошеннический сайт. После перехода по ссылке с ее карточки было незаконно списано 109 700 гривен. Женщина потребовала банк вернуть средства, но получила отказ.