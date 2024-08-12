ПриватБанк 8 років не надає клієнтці доступ до картки — чому так сталося

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк у 2016 році заблокував рахунок клієнтки через підозру на шахрайство. Хоча вона стверджує, що всі збитки були виплачені, доступ до рахунку не відновили, попри обіцянки банку.

Про це йдеться на порталі Мінфін, де можна лишати відгуки про роботу банку.

Читайте також:

Деталі скарги

За словами жінки, з 2016 року вона не може відновити доступ до своєї картки ПриватБанку. Їй порадили звертатися в підтримку банку, але з оператором зв'язатися не вдалося.

"У 2016 році мою карту було заблоковано, як повідомила підтримка (за шахрайські дії), всі збитки потерпілим були виплачені і сказали, що поновиться користування банком, тепер, через 8 років, досі не можу відновити користування, в банку кажуть звертатись до підтримки, а підтримка не зʼєднує з оператором", — написала вона.

Як відреагував банк

У ПриватБанку повідомляють, що з їхнього боку були вжиті заходи та запропоновані рішення для врегулювання ситуації. Наразі співпраця з клієнткою обмежена через рух коштів на картці, що мав шахрайський характер.

"На жаль, при аналізі операцій були виявлені надходження на картку, які платник не підтвердив. З боку банку була проведена робота і запропоновані варіанти врегулювання питання. Наразі між вами і банком обмежена співпраця у зв'язку з рухом коштів на картці, що мали шахрайський характер. Переглянути дане рішення можливо за рішенням суду", — заявили представники ПриватБанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка ПриватБанку поскаржилася на шахрайські дії у її особистому кабінеті Приват24. Жінка заявила, що невідомі особи зняли з її валютної картки 9 999 доларів.

Ми також писали, що ПриватБанк радить деяким клієнтам вивести гроші в інший банк за результатами негативних підсумків фінансового моніторингу. Клієнтів ставлять перед фактом припинення співпраці без пояснень.