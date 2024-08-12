ПриватБанк 8 лет не предоставляет клиентке доступ к карточке — почему так произошло

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный ПриватБанк в 2016 году заблокировал счет клиентки по подозрению на мошенничество. Хотя она утверждает, что все убытки были выплачены, доступ к счету не возобновили, несмотря на обещания банка.

Об этом говорится на портале Минфин, где можно оставлять отзывы о работе банка.

Читайте также:

Детали жалобы

По словам женщины, с 2016 года она не может восстановить доступ к своей карте ПриватБанка. Ей посоветовали обращаться в поддержку банка, но с оператором связаться не удалось.

"В 2016 году моя карта была заблокирована, как сообщила поддержка (за мошеннические действия), все убытки пострадавшим были выплачены и сказали, что возобновится пользование банком. Теперь, через 8 лет, до сих пор не могу восстановить пользование, в банке говорят обращаться в поддержку, а поддержка не соединяет с оператором", — написала она.

Как отреагировал банк

В ПриватБанке сообщают, что с их стороны были приняты меры и предложены решения по урегулированию ситуации. Сотрудничество с клиенткой ограничено из-за движения средств на карте, которое имело мошеннический характер.

"К сожалению, при анализе операций были обнаружены поступления на карту, которые плательщик не подтвердил. Со стороны банка была проведена работа и предложены варианты урегулирования вопроса. В настоящее время между вами и банком ограничено сотрудничество в связи с движением средств на карте, которое имело мошеннический характер. Просмотреть данное решение возможно за решением суда", — заявили представители ПриватБанка.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка ПриватБанка пожаловалась на мошеннические действия в ее личном кабинете Приват24. Женщина заявила, что неизвестные сняли с ее валютной карты 9 999 долларов.

Мы также писали, что ПриватБанк рекомендует некоторым клиентам вывести деньги в другой банк по результатам отрицательных итогов финансового мониторинга. Клиентов ставят перед фактом прекращения сотрудничества без объяснений.