ПриватБанк 8 лет не предоставляет клиентке доступ к карточке — почему так произошло

Клиентка ПриватБанка восемь лет не может восстановить заблокированный счет — какая причина
Государственный ПриватБанк в 2016 году заблокировал счет клиентки по подозрению на мошенничество. Хотя она утверждает, что все убытки были выплачены, доступ к счету не возобновили, несмотря на обещания банка.
Об этом говорится на портале Минфин, где можно оставлять отзывы о работе банка.
Детали жалобы
По словам женщины, с 2016 года она не может восстановить доступ к своей карте ПриватБанка. Ей посоветовали обращаться в поддержку банка, но с оператором связаться не удалось.
"В 2016 году моя карта была заблокирована, как сообщила поддержка (за мошеннические действия), все убытки пострадавшим были выплачены и сказали, что возобновится пользование банком. Теперь, через 8 лет, до сих пор не могу восстановить пользование, в банке говорят обращаться в поддержку, а поддержка не соединяет с оператором", — написала она.
Как отреагировал банк
В ПриватБанке сообщают, что с их стороны были приняты меры и предложены решения по урегулированию ситуации. Сотрудничество с клиенткой ограничено из-за движения средств на карте, которое имело мошеннический характер.
"К сожалению, при анализе операций были обнаружены поступления на карту, которые плательщик не подтвердил. Со стороны банка была проведена работа и предложены варианты урегулирования вопроса. В настоящее время между вами и банком ограничено сотрудничество в связи с движением средств на карте, которое имело мошеннический характер. Просмотреть данное решение возможно за решением суда", — заявили представители ПриватБанка.
Что еще стоит знать
Напомним, клиентка ПриватБанка пожаловалась на мошеннические действия в ее личном кабинете Приват24. Женщина заявила, что неизвестные сняли с ее валютной карты 9 999 долларов.
Мы также писали, что ПриватБанк рекомендует некоторым клиентам вывести деньги в другой банк по результатам отрицательных итогов финансового мониторинга. Клиентов ставят перед фактом прекращения сотрудничества без объяснений.
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