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Коли відбудеться індексація пенсій — Уряд ухвалив рішення

23 лютого 2024 12:59
оновлено: 13:18
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Ірина Шпак
редактор
Шмигаль розповів, коли відбудеться індексація пенсій в Україні
Грроші в руках. Фото: ua.depositphotos.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня. Відповідне рішення ухвалили у п'ятницю, 23 лютого, на засіданні Кабінету міністрів України.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

На скільки підвищать пенсії після індексації

Денис Шмигаль заявив, що пенсії в Україні буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривень, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень. Він також додав, що розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні. 

Індексація, за словами Прем'єр-міністра, торкнеться понад 10 мільйонів українців, а саме:

  • 9,5 млн цивільних пенсіонерів;
  • близько 600 тисяч пенсіонерів силових відомств;
  • майже 100 тисяч "чорнобильців".
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Джерело: t.me/Denys_Smyhal

Крім того, з 1 квітня автоматично перерахують пенсії для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій. 

"Тобто, попри всі виклики, попри всі труднощі, ми продовжуємо підтримувати наших людей. Не просто проводимо індексацію, але і розширюємо її периметр", — наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що українське законодавство передбачає, що розмір пенсії має визначатися на основі страхового стажу громадянина та рівня заробітної плати, яку отримував. Проте існують варіанти, як збільшити кінцевий розмір виплати.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
виплати
пенсії
гроші
пенсіонери
індексація

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