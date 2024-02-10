Пенсії в Україні — як самостійно збільшити суми виплат

Жінка літнього віку з паперами. Фото: Unsplush

Українське законодавство передбачає, що розмір пенсії має визначатися на основі страхового стажу громадянина та рівня заробітної плати, яку отримував. Проте існують варіанти, як збільшити кінцевий розмір виплати.

Про те, які існують нюанси, що дозволяють збільшити виплати, розповіли юристи.

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За словами фахівців є щонайменше чотири варіанти підвищити розмір пенсійної виплати.

Завдяки довідці про зарплату

Громадянин має надати довідку про заробітну плату за п'ять років поспіль до 30 червня 2000 року. Як зазначається, зарплату для розрахунку пенсії враховують за весь період стажу з 1 липня 2000 року, на основі даних, що зберігається у системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду.

Зарплату за останні 60 місяців до 1 липня 2000 року можуть врахувати за бажанням заявника, за наявності документів. Йдеться про:

особисті рахунки;

платіжні відомості;

підтверджуючі документи про зарплату від підприємств/організації.

Завдяки зарахуванню періодів роботи до стажу

Іноді ПФУ не враховує періоди роботи як стаж через неправильне оформлення записів у трудовій книжці. З огляду на те, що тривалість стажу впливає на розмір пенсії, вирішити цю проблему можна двома способами:

надавши уточнювальну довідку з підприємства;

звернувшись до суду з вимогою змусити фонд віднести відповідні періоди роботи в стаж.

Судова практика у таких розбіжностях ухвалює рішення на користь пенсіонерів.

Завдяки переходу на інший вид пенсії

Громадянин може перейти з одного виду пенсії на інший. Зокрема, з пенсії за вислугу років відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення" на пенсію за віком (закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування). Такий перехід доречний, якщо за другим видом пенсії більш значні виплати.

Завдяки судовим спорам з органами ПФУ

Пенсіонери скаржаться на розміри нарахувань пенсій, які здійснює ПФУ. Основне джерело скарг — помилковий розрахунок суми виплати. За словами юристів, можна оскаржити дії Пенсійного фонду, якщо є підозра у їхній незаконності. Зокрема, йдеться про такі;

невиконання перерахунку пенсій на основі нових даних про доходи (особливо — для пенсіонерів-військових);

ігнорування процесу індексації.

У більшості випадків неправомірність сум виплат можна довести тільки у судовому порядку. Юристи радять йти до суду, адже це може суттєво впливати на пенсії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 березня 2024 року українців чекає масштабна індексація пенсійних виплат. Для деяких громадян заплановане радикальне підвищення.

Також ми писали, що в Міністерстві соціальної політики уточнили, кому загрожує ненадходження пенсійних коштів на банківські картки. Така норма стосується виключно громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають на тимчасово окупованих територіях.