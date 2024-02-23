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Когда состоится индексация пенсий — Правительство приняло решение

23 февраля 2024 12:59
обновлено: 13:18
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Ирина Шпак
редактор
Шмигаль рассказал, когда состоится индексация пенсий в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Индексация пенсий на Украине состоится с 1 марта. Соответствующее решение было принято в пятницу, 23 февраля, на заседании Кабинета министров Украины.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На сколько повысят пенсии после индексации

Денис Шмыгаль заявил, что пенсии в Украине будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 гривны, а средняя пенсия вырастет до 5 717 гривен. Он также добавил, что размер повышения рассчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине.

Индексация, по словам Премьер-министра, коснется более 10 миллионов украинцев, а именно:

  • 9,5 млн гражданских пенсионеров;
  • около 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств;
  • почти 100 тысяч "чернобыльцев".

Кроме того, с 1 апреля автоматически перечислят пенсии для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа. Также в 2024 году, второй раз подряд, будет осуществлена индексация самых низких пенсий.

"То есть, на все вызовы, на все трудности, мы продолжаем поддерживать наших людей. Не просто проводим индексацию, но и расширяем ее периметр" , — подчеркнул Денис Шмигаль.

Напомним, что украинское законодательство предусматривает, что размер пенсии должен определяться на основе страхового стажа гражданина и уровня получаемой заработной платы. Однако есть варианты, как увеличить конечный размер выплаты.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
выплаты
пенсии
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пенсионеры
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