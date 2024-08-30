Які компенсації отримують роботодавці за працевлаштування особи з інвалідністю в Україні

Чоловік з інвалідністю на виробництві. Фото: Shutterstock

Українські роботодавці мають право на компенсації витрат на облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю. Це стосується осіб з I та II групою інвалідності.

Про те, які бувають види та розміри компенсацій, йдеться на порталі Державної служби зайнятості.

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Види та розміри виплат

За працевлаштування людей з інвалідністю роботодавці отримують такі види компенсацій:

Роботодавці, які приймають на роботу людей з інвалідністю I та II груп і облаштовують для них робочі місця, отримують компенсацію від держави: до 106 500 грн за робоче місце для особи з інвалідністю I групи та до 71 000 грн для особи з інвалідністю II групи.

за робоче місце для особи з інвалідністю I групи та до для особи з інвалідністю II групи. За працевлаштування осіб з інвалідністю, які є зареєстрованими безробітними, держава компенсує 50% фактичних витрат на оплату праці , але не більше розміру мінімальної заробітної плати (наразі 8 000 грн). Компенсація надається протягом 6 місяців на рік .

, але не більше розміру мінімальної заробітної плати (наразі 8 000 грн). Компенсація надається протягом . Роботодавці, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, можуть отримувати компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати протягом 6 місяців.

Які витрати компенсують

Компенсація покриває витрати на придбання спеціалізованих меблів і обладнання, таких як столи та стільці, поручні, розсувні двері, транспортери та підіймачі для робочих місць. Також передбачена компенсація за купівлю брайлівських клавіатур, сенсорних комп’ютерних дисплеїв, допоміжних засобів для відтворення звуку та спеціальних програм, які забезпечують безбар'єрний робочий простір для осіб з інвалідністю.

Як подати заявку на виплати

Щоб отримати компенсацію, роботодавець повинен подати до центру зайнятості за місцем своєї діяльності протягом 90 календарних днів з дня працевлаштування особи з інвалідністю заяву та копії документів, що підтверджують працевлаштування, придбання допоміжних засобів та відомості про особу з інвалідністю. Подання можливе в паперовій або електронній формі, включаючи через портал "Дія".

Рішення про надання або відмову в наданні компенсації приймається регіональним центром зайнятості протягом 10 робочих днів з моменту подання документів та оформлюється наказом. Інформацію про прийняте рішення центр надсилає роботодавцю протягом трьох робочих днів.

Компенсація виплачується на банківський рахунок роботодавця протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні кожна людина з інвалідністю має право на соціальні виплати та пільги, які визначаються на основі групи інвалідності, присвоєної їй. Обсяг виплат та перелік пільг безпосередньо залежать від того, до якої групи належить конкретна особа.

Ми також писали, що українські захисники, звільнені зі служби, мають право на одноразову грошову допомогу у разі інвалідності або часткової втрати працездатності. Ці виплати покликані підтримати їх у складних життєвих обставинах.