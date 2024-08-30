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Компенсации за трудоустройство людей с инвалидностью — сколько получат работодатели

30 августа 2024 09:36
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какие компенсации получают работодатели за трудоустройство с инвалидностью в Украине
Мужчина с инвалидностью на производстве. Фото: Shutterstock
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украинские работодатели имеют право на компенсацию затрат на обустройство рабочих мест для работников с инвалидностью. Это касается лиц с I и II группой инвалидности.

О том, какие бывают виды и размеры компенсаций, говорится на портале Государственной службы занятости.

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Виды и размеры выплат

За трудоустройство людей с инвалидностью работодатели получают следующие виды компенсаций:

  • Работодатели, которые принимают на работу людей с инвалидностью I и II групп и обустраивают для них рабочие места, получают компенсацию от государства: до 106 500 грн за рабочее место для лица с инвалидностью I группы и до 71 000 грн для лица с инвалидностью II группы.
  • За трудоустройство лиц с инвалидностью, зарегистрированными безработными, государство компенсирует 50% фактических расходов на оплату труда, но не больше размера минимальной заработной платы (сейчас 8 000 грн). Компенсация предоставляется в течение 6 месяцев в году.
  • Работодатели, которые трудоустраивают внутренне перемещенные лица с инвалидностью, могут получать компенсацию в размере минимальной заработной платы в течение 6 месяцев.

Какие расходы компенсируют

Компенсация покрывает расходы на приобретение специализированной мебели и оборудования, таких как столы и стулья, перила, раздвижные двери, транспортеры и подъемники для рабочих мест. Также предусмотрена компенсация за покупку брайловских клавиатур, сенсорных компьютерных дисплеев, вспомогательных средств воспроизведения звука и специальных программ, обеспечивающих безбарьерное рабочее пространство для лиц с инвалидностью.

Как подать заявку на выплаты

Чтобы получить компенсацию, работодатель должен подать в центр занятости по месту своей деятельности в течение 90 календарных дней со дня трудоустройства лица с инвалидностью заявление и копии документов, подтверждающих трудоустройство, приобретение вспомогательных средств и сведения о лице с инвалидностью. Представление возможно в бумажной или электронной форме, включая через портал "Дія".

Решение о предоставлении или отказе в компенсации принимается региональным центром занятости в течение 10 рабочих дней с момента подачи документов и оформляется приказом. Информацию о принятом решении центр посылает работодателю в течение трех рабочих дней.

Компенсация выплачивается на банковский счет работодателя в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине каждый человек с инвалидностью имеет право на социальные выплаты и льготы, определяемые на основе группы инвалидности, присвоенной ей. Объем выплат и перечень льгот напрямую зависит от того, к какой группе принадлежит конкретное лицо.

Мы также писали, что украинские защитники, уволенные со службы, имеют право на единовременную денежную помощь в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности. Эти выплаты призваны поддержать его в сложных жизненных обстоятельствах.

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