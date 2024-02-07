Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow На ринку нерухомості зміни цін — за що українці платять дорожче arrow

На ринку нерухомості зміни цін — за що українці платять дорожче

7 лютого 2024 11:21
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Оренда квартир в Україні — де подорожчало житло у лютому
Ключі від квартири. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На українському ринку нерухомості під час війни ціни не стоять на місці. Окрім подорожчання житла на первинному та вторинному ринку, зростає і вартість оренди в різних куточках країни.

Про це свідчить інформація одного з порталів щодо нерухомості.

Читайте також:

Де українці платять більше за оренду

За цими даними, лише за місяць ціни на оренду однокімнатних квартир змінились в низці регіонів: в деяких областях різко зросли, а в деяких — суттєво впали.

Регіони, де найбільше зросла вартість винайму "однокімнатки" з грудня 2023-го по січень 2024 року:

  • Чернівецька область — на 12,36%;
  • Кіровоградська область — на 10,71%.
  • Чернігівська область — на 5,4%;
  • Запорізька область — 4,91%;
  • Київська область — 3,93%;
  • Харківська область — 2,63%;
  • Житомирська область — 2,31%;
  • Івано-Франківська область — 2,04%;
  • Київ — 1,25%;
  • Хмельницька область — 0,04%.

Регіони, де оренда однокімнатних квартир стала доступніша:

  • Волинська область — 17,99%;
  • Сумська область — 13,63%;
  • Полтавська область — 13,49%;
  • Херсонська область — 10,71%;
  • Черкаська область — 7,25%;
  • Миколаївська область — 6,01%;
  • Тернопільська область — 3,92%;
  • Одеська область — 2,86%;
  • Дніпропетровська область — 2,44%;
  • Закарпатська область — 0,59%;
  • Львівська область — 0,38%;
  • Рівненська область — 0,2%;
  • Вінницька область — 0,19%.

 

оренда квартир
Джерело: Dim.Ria

Ціни на оренду квартир в лютому

За цими даними, оренда однокімнатних квартир коливається в середньому від 2,5 тис. до 16,7 тис. гривень. Найдорожче житло у столиці України — 16,6 тис. гривень. У списку за дорожнечею оренди такі регіони:

  • Львівська область — 14,4 тис. гривень;
  • Дніпропетровська область — 13,09 тис. гривень;
  • Закарпатська область — 12,4 тис. гривень.

Найдоступніша оренда "однокімнатки":

  • Херсонська область — 2,5 тис. гривень;
  • Сумська область — 3,9 тис. гривень;
  • Миколаївська область — 5,13 тис. гривень;
  • Чернівецька область — 6 тис. гривень;
  • Харківська область — 6,16 тис. гривень;
  • Тернопільська область — 6,2 тис. гривень;
  • Чернігівська область — 6,5 тис. гривень.

Йдеться про середні ціни, які формуються на основі високих та низьких показників. Зокрема, у Києві оренда однокімнатної квартири починається з 5,5 тис. гривень і досягає 30,4 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку 2024 року на тлі війни вартість нерухомості у Києві продовжує залишатися високою, адже її підігріває зростання попиту. Експерти дають прогнози, що буде з цінами.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році податок на нерухомість потрібно платити за звітний 2023 рік. Однак деякі категорії українців будуть звільнені від цієї процедури.

квартири
нерухомість
ціни на квартири
житло
оренда
ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі