Оренда квартир в Україні — де подорожчало житло у лютому

Ключі від квартири. Фото: Freepik

На українському ринку нерухомості під час війни ціни не стоять на місці. Окрім подорожчання житла на первинному та вторинному ринку, зростає і вартість оренди в різних куточках країни.

Про це свідчить інформація одного з порталів щодо нерухомості.

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За цими даними, лише за місяць ціни на оренду однокімнатних квартир змінились в низці регіонів: в деяких областях різко зросли, а в деяких — суттєво впали.

Регіони, де найбільше зросла вартість винайму "однокімнатки" з грудня 2023-го по січень 2024 року:

Чернівецька область — на 12,36%;

Кіровоградська область — на 10,71%.

Чернігівська область — на 5,4%;

Запорізька область — 4,91%;

Київська область — 3,93%;

Харківська область — 2,63%;

Житомирська область — 2,31%;

Івано-Франківська область — 2,04%;

Київ — 1,25%;

Хмельницька область — 0,04%.

Регіони, де оренда однокімнатних квартир стала доступніша:

Волинська область — 17,99%;

Сумська область — 13,63%;

Полтавська область — 13,49%;

Херсонська область — 10,71%;

Черкаська область — 7,25%;

Миколаївська область — 6,01%;

Тернопільська область — 3,92%;

Одеська область — 2,86%;

Дніпропетровська область — 2,44%;

Закарпатська область — 0,59%;

Львівська область — 0,38%;

Рівненська область — 0,2%;

Вінницька область — 0,19%.

Джерело: Dim.Ria

Ціни на оренду квартир в лютому

За цими даними, оренда однокімнатних квартир коливається в середньому від 2,5 тис. до 16,7 тис. гривень. Найдорожче житло у столиці України — 16,6 тис. гривень. У списку за дорожнечею оренди такі регіони:

Львівська область — 14,4 тис. гривень;

Дніпропетровська область — 13,09 тис. гривень;

Закарпатська область — 12,4 тис. гривень.

Найдоступніша оренда "однокімнатки":

Херсонська область — 2,5 тис. гривень;

Сумська область — 3,9 тис. гривень;

Миколаївська область — 5,13 тис. гривень;

Чернівецька область — 6 тис. гривень;

Харківська область — 6,16 тис. гривень;

Тернопільська область — 6,2 тис. гривень;

Чернігівська область — 6,5 тис. гривень.

Йдеться про середні ціни, які формуються на основі високих та низьких показників. Зокрема, у Києві оренда однокімнатної квартири починається з 5,5 тис. гривень і досягає 30,4 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку 2024 року на тлі війни вартість нерухомості у Києві продовжує залишатися високою, адже її підігріває зростання попиту. Експерти дають прогнози, що буде з цінами.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році податок на нерухомість потрібно платити за звітний 2023 рік. Однак деякі категорії українців будуть звільнені від цієї процедури.