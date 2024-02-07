Оренда квартир в Україні — де подорожчало житло у лютому

На ринку нерухомості зміни цін — за що українці платять дорожче
На українському ринку нерухомості під час війни ціни не стоять на місці. Окрім подорожчання житла на первинному та вторинному ринку, зростає і вартість оренди в різних куточках країни.
Про це свідчить інформація одного з порталів щодо нерухомості.
Де українці платять більше за оренду
За цими даними, лише за місяць ціни на оренду однокімнатних квартир змінились в низці регіонів: в деяких областях різко зросли, а в деяких — суттєво впали.
Регіони, де найбільше зросла вартість винайму "однокімнатки" з грудня 2023-го по січень 2024 року:
- Чернівецька область — на 12,36%;
- Кіровоградська область — на 10,71%.
- Чернігівська область — на 5,4%;
- Запорізька область — 4,91%;
- Київська область — 3,93%;
- Харківська область — 2,63%;
- Житомирська область — 2,31%;
- Івано-Франківська область — 2,04%;
- Київ — 1,25%;
- Хмельницька область — 0,04%.
Регіони, де оренда однокімнатних квартир стала доступніша:
- Волинська область — 17,99%;
- Сумська область — 13,63%;
- Полтавська область — 13,49%;
- Херсонська область — 10,71%;
- Черкаська область — 7,25%;
- Миколаївська область — 6,01%;
- Тернопільська область — 3,92%;
- Одеська область — 2,86%;
- Дніпропетровська область — 2,44%;
- Закарпатська область — 0,59%;
- Львівська область — 0,38%;
- Рівненська область — 0,2%;
- Вінницька область — 0,19%.
Ціни на оренду квартир в лютому
За цими даними, оренда однокімнатних квартир коливається в середньому від 2,5 тис. до 16,7 тис. гривень. Найдорожче житло у столиці України — 16,6 тис. гривень. У списку за дорожнечею оренди такі регіони:
- Львівська область — 14,4 тис. гривень;
- Дніпропетровська область — 13,09 тис. гривень;
- Закарпатська область — 12,4 тис. гривень.
Найдоступніша оренда "однокімнатки":
- Херсонська область — 2,5 тис. гривень;
- Сумська область — 3,9 тис. гривень;
- Миколаївська область — 5,13 тис. гривень;
- Чернівецька область — 6 тис. гривень;
- Харківська область — 6,16 тис. гривень;
- Тернопільська область — 6,2 тис. гривень;
- Чернігівська область — 6,5 тис. гривень.
Йдеться про середні ціни, які формуються на основі високих та низьких показників. Зокрема, у Києві оренда однокімнатної квартири починається з 5,5 тис. гривень і досягає 30,4 тис. гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, на початку 2024 року на тлі війни вартість нерухомості у Києві продовжує залишатися високою, адже її підігріває зростання попиту. Експерти дають прогнози, що буде з цінами.
Також ми писали, що в Україні у 2024 році податок на нерухомість потрібно платити за звітний 2023 рік. Однак деякі категорії українців будуть звільнені від цієї процедури.
Читайте Новини.LIVE!