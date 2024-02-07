Аренда квартир в Украине — где подорожало жилье в феврале

На рынке недвижимости изменение цен — за что украинцы платят дороже
На украинском рынке недвижимости во время войны цены не стоят на месте. Кроме подорожания жилья на первичном и вторичном рынке, растет и стоимость аренды в разных уголках страны.
Об этом свидетельствует информация одного из порталов по недвижимости.
Где украинцы платят больше за аренду
По этим данным, только за месяц цены на аренду однокомнатных квартир изменились в ряде регионов: в некоторых областях резко выросли, а в некоторых — существенно упали.
Регионы, где больше всего выросла стоимость аренды "однушки" с декабря 2023-го по январь 2024 года:
- Черновицкая область — на 12,36%;
- Кировоградская область — на 10,71%.
- Черниговская область — на 5,4%;
- Запорожская область — 4,91%;
- Киевская область — 3,93%;
- Харьковская область — 2,63%;
- Житомирская область — 2,31%;
- Ивано-Франковская область — 2,04%;
- Киев — 1,25%;
- Хмельницкая область — 0,04%.
Регионы, где аренда однокомнатных квартир стала доступнее:
- Волынская область — 17,99%;
- Сумская область — 13,63%;
- Полтавская область — 13,49%;
- Херсонская область — 10,71%;
- Черкасская область — 7,25%;
- Николаевская область — 6,01%;
- Тернопольская область — 3,92%;
- Одесская область — 2,86%;
- Днепропетровская область — 2,44%;
- Закарпатская область — 0,59%;
- Львовская область — 0,38%;
- Ровенская область — 0,2%;
- Винницкая область — 0,19%.
Цены на аренду квартир в феврале
По этим данным, аренда однокомнатных квартир колеблется в среднем от 2,5 тыс. до 16,7 тыс. гривен. Самое дорогое жилье в столице Украины — 16,6 тыс. гривен. В списке по дороговизне аренды следующие регионы:
- Львовская область — 14,4 тыс. гривен;
- Днепропетровская область — 13,09 тыс. гривен;
- Закарпатская область — 12,4 тыс. гривен.
Самая доступная аренда "однушки":
- Херсонская область — 2,5 тыс. гривен;
- Сумская область — 3,9 тыс. гривен;
- Николаевская область — 5,13 тыс. гривен;
- Черновицкая область — 6 тыс. гривен;
- Харьковская область — 6,16 тыс. гривен;
- Тернопольская область — 6,2 тыс. гривен;
- Черниговская область — 6,5 тыс. гривен.
Речь идет о средних ценах, формируемых на основе высоких и низких показателей. В частности, в Киеве аренда однокомнатной квартиры начинается с 5,5 тысячи гривен и достигает 30,4 тысячи гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в начале 2024 года на фоне войны стоимость недвижимости в Киеве продолжает оставаться высокой, ведь ее подогревает рост спроса. Эксперты дают прогнозы, что будет с ценами.
Также мы писали, что на Украине в 2024 году налог на недвижимость нужно платить за отчетный 2023 год. Однако некоторые категории украинцев будут освобождены от этой процедуры.
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