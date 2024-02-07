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На рынке недвижимости изменение цен — за что украинцы платят дороже

7 февраля 2024 11:21
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Аренда квартир в Украине — где подорожало жилье в феврале
Ключи от квартиры. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

На украинском рынке недвижимости во время войны цены не стоят на месте. Кроме подорожания жилья на первичном и вторичном рынке, растет и стоимость аренды в разных уголках страны.

Об этом свидетельствует информация одного из порталов по недвижимости.

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Где украинцы платят больше за аренду

По этим данным, только за месяц цены на аренду однокомнатных квартир изменились в ряде регионов: в некоторых областях резко выросли, а в некоторых — существенно упали.

Регионы, где больше всего выросла стоимость аренды "однушки" с декабря 2023-го по январь 2024 года:

  • Черновицкая область — на 12,36%;
  • Кировоградская область — на 10,71%.
  • Черниговская область — на 5,4%;
  • Запорожская область — 4,91%;
  • Киевская область — 3,93%;
  • Харьковская область — 2,63%;
  • Житомирская область — 2,31%;
  • Ивано-Франковская область — 2,04%;
  • Киев — 1,25%;
  • Хмельницкая область — 0,04%.

Регионы, где аренда однокомнатных квартир стала доступнее:

  • Волынская область — 17,99%;
  • Сумская область — 13,63%;
  • Полтавская область — 13,49%;
  • Херсонская область — 10,71%;
  • Черкасская область — 7,25%;
  • Николаевская область — 6,01%;
  • Тернопольская область — 3,92%;
  • Одесская область — 2,86%;
  • Днепропетровская область — 2,44%;
  • Закарпатская область — 0,59%;
  • Львовская область — 0,38%;
  • Ровенская область — 0,2%;
  • Винницкая область — 0,19%.

 

аренда квартир
Источник: Dim.Ria

Цены на аренду квартир в феврале

По этим данным, аренда однокомнатных квартир колеблется в среднем от 2,5 тыс. до 16,7 тыс. гривен. Самое дорогое жилье в столице Украины — 16,6 тыс. гривен. В списке по дороговизне аренды следующие регионы:

  • Львовская область — 14,4 тыс. гривен;
  • Днепропетровская область — 13,09 тыс. гривен;
  • Закарпатская область — 12,4 тыс. гривен.

Самая доступная аренда "однушки":

  • Херсонская область — 2,5 тыс. гривен;
  • Сумская область — 3,9 тыс. гривен;
  • Николаевская область — 5,13 тыс. гривен;
  • Черновицкая область — 6 тыс. гривен;
  • Харьковская область — 6,16 тыс. гривен;
  • Тернопольская область — 6,2 тыс. гривен;
  • Черниговская область — 6,5 тыс. гривен.

Речь идет о средних ценах, формируемых на основе высоких и низких показателей. В частности, в Киеве аренда однокомнатной квартиры начинается с 5,5 тысячи гривен и достигает 30,4 тысячи гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в начале 2024 года на фоне войны стоимость недвижимости в Киеве продолжает оставаться высокой, ведь ее подогревает рост спроса. Эксперты дают прогнозы, что будет с ценами.

Также мы писали, что на Украине в 2024 году налог на недвижимость нужно платить за отчетный 2023 год. Однако некоторые категории украинцев будут освобождены от этой процедуры.

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