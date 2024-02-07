Аренда квартир в Украине — где подорожало жилье в феврале

Ключи от квартиры. Фото: Freepik

На украинском рынке недвижимости во время войны цены не стоят на месте. Кроме подорожания жилья на первичном и вторичном рынке, растет и стоимость аренды в разных уголках страны.

Об этом свидетельствует информация одного из порталов по недвижимости.

Читайте также:

Где украинцы платят больше за аренду

По этим данным, только за месяц цены на аренду однокомнатных квартир изменились в ряде регионов: в некоторых областях резко выросли, а в некоторых — существенно упали.

Регионы, где больше всего выросла стоимость аренды "однушки" с декабря 2023-го по январь 2024 года:

Черновицкая область — на 12,36%;

Кировоградская область — на 10,71%.

Черниговская область — на 5,4%;

Запорожская область — 4,91%;

Киевская область — 3,93%;

Харьковская область — 2,63%;

Житомирская область — 2,31%;

Ивано-Франковская область — 2,04%;

Киев — 1,25%;

Хмельницкая область — 0,04%.

Регионы, где аренда однокомнатных квартир стала доступнее:

Волынская область — 17,99%;

Сумская область — 13,63%;

Полтавская область — 13,49%;

Херсонская область — 10,71%;

Черкасская область — 7,25%;

Николаевская область — 6,01%;

Тернопольская область — 3,92%;

Одесская область — 2,86%;

Днепропетровская область — 2,44%;

Закарпатская область — 0,59%;

Львовская область — 0,38%;

Ровенская область — 0,2%;

Винницкая область — 0,19%.

Источник: Dim.Ria

Цены на аренду квартир в феврале

По этим данным, аренда однокомнатных квартир колеблется в среднем от 2,5 тыс. до 16,7 тыс. гривен. Самое дорогое жилье в столице Украины — 16,6 тыс. гривен. В списке по дороговизне аренды следующие регионы:

Львовская область — 14,4 тыс. гривен;

Днепропетровская область — 13,09 тыс. гривен;

Закарпатская область — 12,4 тыс. гривен.

Самая доступная аренда "однушки":

Херсонская область — 2,5 тыс. гривен;

Сумская область — 3,9 тыс. гривен;

Николаевская область — 5,13 тыс. гривен;

Черновицкая область — 6 тыс. гривен;

Харьковская область — 6,16 тыс. гривен;

Тернопольская область — 6,2 тыс. гривен;

Черниговская область — 6,5 тыс. гривен.

Речь идет о средних ценах, формируемых на основе высоких и низких показателей. В частности, в Киеве аренда однокомнатной квартиры начинается с 5,5 тысячи гривен и достигает 30,4 тысячи гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в начале 2024 года на фоне войны стоимость недвижимости в Киеве продолжает оставаться высокой, ведь ее подогревает рост спроса. Эксперты дают прогнозы, что будет с ценами.

Также мы писали, что на Украине в 2024 году налог на недвижимость нужно платить за отчетный 2023 год. Однако некоторые категории украинцев будут освобождены от этой процедуры.