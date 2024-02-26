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На українських АЗС різко підскочили ціни на газ — скільки буде коштувати пальне завтра

26 лютого 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 27 лютого 2024 року — скільки будуть коштувати бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За останню добу на українських автозаправних станціях оновили ціни на пальне. У вівторок, 27 лютого, вартість автогазу зросла майже на 30 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Яка інформація про пальне 27 лютого вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 27 лютого 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 27 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 27 лютого

За даними моніторингового сайту, 27 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,76 грн/л;
  • А-95 — 51,30 грн/л;
  • А-92 — 48,25 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,66 грн/л;
  • скраплений газ — 27,80 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,42 грн/л,
  • А-95 — за 51,08 грн/л,
  • бензин А-92 — за 48,01 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,34 грн/л,
  • скраплений газ — 26,81 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 27 лютого 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 27 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 27 лютого

27 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,60 грн/л, на KLO — 27,79 грн/л, на Shell — 27,20 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми розповідали, які проблеми очікують на водія, якщо припаркувати авто з вивернутими колесами. Деякі автовласники паркують авто, залишаючи його з повернутими колесами, адже вважають, що у такому разі автомобіль випадково не покотиться та й евакуатор не зможе його забрати. Чи так це насправді та якими ще неприємностями загрожують вивернуті колеса.

Також ми писали, про Hyundai, BMW, Skoda та інші новинки українського авторинку у березні 2024 року. Вже в березні в українських автосалонах очікується поява кількох новинок. Серед цих автомобілів буде кілька несподіваних варіантів.

  

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