Цены на топливо в Украине по состоянию на 27 февраля 2024 года - сколько будут стоить бензин, газ и дизель

На украинских АЗС резко подскочили цены на газ — сколько будет стоить топливо завтра
За последние сутки на украинских автозаправочных станциях обновили цены на топливо . Во вторник, 27 февраля, стоимость автогаза выросла почти на 30 копеек.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о топливе 27 февраля вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 27 февраля
По данным мониторингового сайта, 27 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 54,76 грн/л;
- А-95 — 51,30 грн/л;
- А-92 — 48,25 грн/л;
- дизельное топливо — 51,66 грн/л;
- сжиженный газ — 27,80 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 54,42 грн/л,
- А-95 — за 51,08 грн/л,
- бензин А-92 — за 48,01 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 51,34 грн/л,
- сжиженный газ — 26,81 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 27 февраля
27 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 28,60 грн/л, на KLO — 27,79 грн/л, на Shell — 27,20 грн/л.
Больше об авто
Напомним, мы рассказывали, какие проблемы ожидают водителя, если припарковать авто с вывернутыми колесами. Некоторые автовладельцы паркуют авто, оставляя его с повернутыми колесами, ведь считают, что в таком случае автомобиль случайно не покатится и эвакуатор не сможет его забрать. Так ли это на самом деле и какими неприятностями грозят вывернутые колеса.
Также мы писали о Hyundai, BMW, Skoda и других новинках украинского авторынка в марте 2024 года. Уже в марте в украинских автосалонах ожидается появление нескольких новинок. Среди этих автомобилей будет несколько неожиданных вариантов.
Читайте Новини.LIVE!