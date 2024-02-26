Цены на топливо в Украине по состоянию на 27 февраля 2024 года - сколько будут стоить бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За последние сутки на украинских автозаправочных станциях обновили цены на топливо . Во вторник, 27 февраля, стоимость автогаза выросла почти на 30 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Какая информация о топливе 27 февраля вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине на 27 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Цены на горючее на АЗС 27 февраля

По данным мониторингового сайта, 27 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,76 грн/л;

А-95 — 51,30 грн/л;

А-92 — 48,25 грн/л;

дизельное топливо — 51,66 грн/л;

сжиженный газ — 27,80 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,42 грн/л,

А-95 — за 51,08 грн/л,

бензин А-92 — за 48,01 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 51,34 грн/л,

сжиженный газ — 26,81 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 27 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 27 февраля

27 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,60 грн/л, на KLO — 27,79 грн/л, на Shell — 27,20 грн/л.

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