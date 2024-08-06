Нафтогаз попередив про зміни для клієнтів у серпні — що важливо знати

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила терміни надання показників газових лічильників. Завдяки цьому споживачі можуть передавати дані до 7 серпня включно.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

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Як правило, клієнти компанії мали передавати показники газових лічильників до 5 числа, однак у серпні сталися вимушені зміни, тому терміни змістили.

Вимога стосується більшості українців, адже частка клієнтів компанії становить 98% від усіх газоспоживачів у країні.

Можливість подання показників у серпні продовжили на два дні через технічні проблеми.

За інформацією компанії, особисті кабінети на порталі тимчасово були недоступні, через що споживачі не мали змоги передавати показники газових лічильників.

"Ми розуміємо, що технічні проблеми могли створити незручності, тому зробили все можливе, щоб ви не хвилювалися і встигли вчасно. Ми продовжуємо працювати над відновленням роботи всіх сервісів і дякуємо за ваше розуміння!" — зазначили у пресслужбі.

Там повідомили, що показники газових лічильників можна передавати через інші доступні сервіси:

чат-боти у Viber/Telegram;

SMS-повідомлення на номер 4647;

за номером телефону: 066-300-2888.

Також це можна зробити через контакт-центри за номерами:

066-300-2-888 (Vodafone);

098-300-2-888 (Kyivstar);

093-300-2-888 (Lifecell).

Джерело: Нафтогаз

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні значно зросли тарифи на комунальні послуги. За період з травня 2023 року до травня 2024 року вони підвищились на 18,6%.

Ми також писали, що клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть переплатити за природний газ у липні 2024 року. Щоб цього уникнути, споживачі блакитного палива повинні знати певні правила.