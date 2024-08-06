Нафтогаз предупредил об изменениях для клиентов в августе — что важно знать

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила сроки предоставления показателей газовых счетчиков. Благодаря этому потребители могут передавать данные по 7 августа включительно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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Как правило, клиенты компании должны передавать показатели газовых счетчиков до 5 числа, однако в августе произошли вынужденные изменения, поэтому сроки сместили.

Требование касается большинства украинцев, ведь доля клиентов компании составляет 98% всех газопотребителей в стране.

Возможность представления показателей в августе продлили на два дня из-за технических проблем.

По информации компании, личные кабинеты на портале временно были недоступны, поэтому потребители не имели возможности передавать показатели газовых счетчиков.

"Мы понимаем, что технические проблемы могли создать неудобства, поэтому сделали все возможное, чтобы вы не волновались и успели вовремя. Мы продолжаем работать над возобновлением работы всех сервисов и благодарим вас за ваше понимание!" — отметили в пресс-службе.

Там сообщили, что показатели газовых счетчиков можно передавать через другие доступные сервисы:

чат-боты в Viber/Telegram;

SMS-сообщение на номер 4647;

по телефону: 066-300-2888.

Также это можно сделать через контакт-центры по номерам:

066-300-2-888 (Vodafone);

098-300-2-888 (Kyivstar);

093-300-2-888 (Lifecell).

Источник: Нафтогаз

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За период с мая 2023 года по май 2024 года они повысились на 18,6%.

Мы также писали, что клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут переплатить за природный газ в июле 2024 года. Чтобы этого избежать, потребители голубого топлива должны знать определённые правила.