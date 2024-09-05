Субсидії в Україні — як будуть нараховувати допомогу з 1 жовтня

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 жовтня стартує нарахування субсидій на опалювальний період. Ті, хто подасть документи після цієї дати, зможуть претендувати на відповідний вид допомоги. Якщо ви подали документи раніше, не варто хвилюватися — більшість отримувачів отримають перерахунок автоматично.

Про це розповідає Telegraf.

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Субсидії на опалювальний період

При попередній зміні сезону додаткові документи вимагалися лише від певної категорії отримувачів. Це стосувалося орендарів житла, осіб, у яких фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано, а також внутрішньо переміщених осіб.

Зазначено, що в жовтні субсидія буде розраховуватися з урахуванням початку опалювального періоду в більшості міст України. Для цього враховуються 15 днів, незалежно від того, коли саме розпочався опалювальний період у конкретному місті. Нарахування субсидії за жовтень відбудеться в листопаді, тому у другий місяць осені сума буде такою ж, як і в попередні місяці для тих, хто вже отримував допомогу.

Тим, хто отримував нульову субсидію влітку, важливо знати, що через підвищення вартості комунальних послуг Пенсійний фонд перераховує субсидії, враховуючи додавання опалення та зростання витрат на комунальні рахунки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці у вересні платитимуть підвищений тариф за електричну енергію у 4,32 грн/кВт-год, встановлений на початку літа 2024 року. Водночас, є можливість скористатися пільгами, субсидіями та особливостями тарифу, таким чином зменшивши кінцеві суми у комунальних платіжках.

Ми також писали, що Кабінет Міністрів України 16 серпня ухвалив рішення запровадити новий вид субсидій для українців у період воєнного стану. Ця допомога спрямована на підтримку аграріїв, які працюють на територіях, де можливі чи вже йдуть бойові дії.