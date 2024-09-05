Субсидии в Украине — как будут начислять помощь с 1 октября

Начисление субсидий на отопительный сезон — что изменится с 1 октября
В Украине с 1 октября стартует начисление субсидий на отопительный период. Подающие документы после этой даты смогут претендовать на соответствующий вид помощи. Если вы подали документы раньше, не стоит беспокоиться — большинство получателей получат перерасчет автоматически.
Об этом рассказывает Telegraf.
Субсидии на отопительный период
При предварительной смене сезона дополнительные документы требовались только от определенной категории получателей. Это касалось арендаторов жилья, лиц, у которых фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано, а также внутри перемещенных лиц.
В октябре субсидия будет рассчитываться с учетом начала отопительного периода в большинстве городов Украины. Для этого учитываются 15 дней независимо от того, когда именно начался отопительный период в конкретном городе. Начисление субсидии за октябрь состоится в ноябре, поэтому во второй месяц осени сумма будет такой же, как и в предыдущие месяцы для тех, кто уже получал пособие.
Тем, кто получал нулевую субсидию летом, важно знать, что из-за повышения стоимости коммунальных услуг Пенсионный фонд перечисляет субсидии, учитывая добавление отопления и рост расходов на коммунальные счета.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы в сентябре будут платить повышенный тариф за электрическую энергию в 4,32 грн/кВт-ч, установленный в начале лета 2024 года. В то же время есть возможность воспользоваться льготами, субсидиями и особенностями тарифа, таким образом уменьшив конечные суммы в коммунальных платежах.
Мы также писали, что Кабинет Министров Украины 16 августа принял решение о введении нового вида субсидий для украинцев в период военного положения. Эта помощь направлена на поддержку аграриев, работающих на территориях, где возможны или уже идут боевые действия.
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