Денежные переводы — Нацбанк планирует ввести лимиты на время военного положения

Нацбанк готовит лимит на денежные переводы — известны детали
Национальный банк Украины (НБУ) готовит ограничения на денежные переводы украинцев. Планируют ввести лимит, который будет действовать до конца войны.
О таких намерениях рассказал СМИ глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.
Лимит на денежные переводы украинцев
По словам главы профильного комитета, с такой инициативой выступил Национальный банк. Регулятор хочет ограничить денежные переводы граждан как по суммам, так и частоте совершения соответствующих операций.
О конкретном максимуме пока речь не идет, ведь инициатива находится на этапе обсуждения. При этом ограничивать хотят как переводы с карточек, так и пополнение счетов в терминалах самообслуживания.
Нацбанк выступает за новшество в связи с борьбой с микодингом и теневым сектором украинской экономики.
В случае принятия соответствующего законопроекта, он будет действовать только во время военного положения.
"Установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы транзакций, их количества и т.д. А также граничных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания", — рассказал глава комитета.
Теневые финансовые операции
Нацбанк во время проверки выяснил, что в тени проходят финансовые операции на миллиарды гривен. Речь идет о схемах, которые используют многочисленные теневики и простые граждане, занимающиеся нелегальными видами хозяйственной деятельности.
Таким образом, НБУ планирует вывести бизнес из тени, заставив платить налоги, и перекроет "кислород" запрещенному бизнесу в стране.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские банки в январе 2024 продали населению рекордный объем валюты. Речь идет как о наличной, так и безналичной.
Также НБУ обновил некоторые валютные ограничения, приведя в соответствие с нормами действующего законодательства. В частности, предоставил временную возможность безналичного обмена средств клиентов банков в российских и белорусских рублях.
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