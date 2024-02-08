Денежные переводы — Нацбанк планирует ввести лимиты на время военного положения

Банковская касса. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины (НБУ) готовит ограничения на денежные переводы украинцев. Планируют ввести лимит, который будет действовать до конца войны.

О таких намерениях рассказал СМИ глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Лимит на денежные переводы украинцев

По словам главы профильного комитета, с такой инициативой выступил Национальный банк. Регулятор хочет ограничить денежные переводы граждан как по суммам, так и частоте совершения соответствующих операций.

О конкретном максимуме пока речь не идет, ведь инициатива находится на этапе обсуждения. При этом ограничивать хотят как переводы с карточек, так и пополнение счетов в терминалах самообслуживания.

Нацбанк выступает за новшество в связи с борьбой с микодингом и теневым сектором украинской экономики.

В случае принятия соответствующего законопроекта, он будет действовать только во время военного положения.

"Установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы транзакций, их количества и т.д. А также граничных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания", — рассказал глава комитета.

Теневые финансовые операции

Нацбанк во время проверки выяснил, что в тени проходят финансовые операции на миллиарды гривен. Речь идет о схемах, которые используют многочисленные теневики и простые граждане, занимающиеся нелегальными видами хозяйственной деятельности.

Таким образом, НБУ планирует вывести бизнес из тени, заставив платить налоги, и перекроет "кислород" запрещенному бизнесу в стране.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские банки в январе 2024 продали населению рекордный объем валюты. Речь идет как о наличной, так и безналичной.

Также НБУ обновил некоторые валютные ограничения, приведя в соответствие с нормами действующего законодательства. В частности, предоставил временную возможность безналичного обмена средств клиентов банков в российских и белорусских рублях.